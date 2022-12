Nel nome di Greta: ecco come può nascere un nuovo bosco

BOLOGNA – Un nuovo bosco a Crevalcore, in provincia di Bologna: prevista domani la collocazione delle prime 600 piante. “Nasce il Bosco di pianura”, annunciano i promotori dell’iniziativa, invitando tutti alla prima piantumazione e spiegando che “il progetto di un gruppo di ragazzi porterà un bosco di 1.200 piante su un ex campo agricolo”, vicino alla chiesa di Sammartini. L’obiettivo? “Piantare un bosco in pianura per rendere l’angolo di Terra che abbiamo avuto l’opportunità di vivere- si legge nel comunicato- migliore di come l’abbiamo trovato e dare un piccolo contributo per contrastare l’innalzamento delle temperature”.

“SIAMO PARTITI DALLE PAROLE DI GRETA, OGNUNO PUÒ CONTRIBUIRE”

L’idea è nata alcuni mesi fa e per realizzare “Iesse-Bosco di pianura” sono stati raccolti 22.000 euro, attraverso iniziative e la vendita di magliette con il logo del bosco, che serviranno soprattutto per l’acquisto dell’impianto di irrigazione. “Siamo partiti dalle parole di Greta Thunberg- spiegano i promotori- perché pensiamo che ognuno nel proprio piccolo possa contribuire al controbilanciamento dell’eccesso di produzione di Co2, che è responsabile del riscaldamento del pianeta, un problema vero e serio che riguarda tutti noi”.

IL NOME DEL BOSCO? “UN SIMBOLO DI INCLUSIVITÀ E PLURALISMO”

Da dove nasce il nome scelto per il nuovo bosco? “L’albero di Iesse rappresenta una schematizzazione dell’albero genealogico di Gesù– viene spiegato nella nota- a partire da Iesse, padre del re Davide, il quale è di particolare importanza nelle tre religioni abramitiche: l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. Rappresenta quindi una simbologia molto potente di inclusività, generatività, pluralismo”. Si può contribuire comprando una maglietta ([email protected]), con un bonifico (a Parrocchia di Sammartini, IBAN IT54B0200836790000001500742, causale “IESSE – Bosco di pianura) o regalando un albero.

