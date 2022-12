Sui social il caso Fahimeh Karimi: “Allenatrice di pallavolo, l’hanno condannata a morte”

(Foto credits Profilo Twitter Women’s Committee Ncri)

ROMA – Si rincorrono sul web notizie su una condanna a morte che sarebbe stata emessa dalla magistratura dell’Iran nei confronti di Fahimeh Karimi, identificata come un’allenatrice di pallavolo, madre di tre figli. A diffonderli, in assenza di conferme ufficiali e per ora anche da parte di media con respiro internazionale, sono gruppi di attivisti di opposizione e utenti dei social network.

Secondo queste ricostruzioni, la donna è stata condannata dopo aver partecipato a proteste contro il governo della Repubblica islamica. Karimi sarebbe stata arrestata durante una manifestazione a Pakdasht, nella provincia della capitale Teheran, dopo aver sferrato calci o aver avuto una diverbio con un esponente del corpo paramilitare Basiji.

Secondo le informazioni rilanciate sui social, anche da profili riconducibili al Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran, la donna era stata di recente trasferita dal carcere di Evin a Teheran a quello di Khorin, a Pakdasht.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it