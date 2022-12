Nasce il Parco di Centocelle: viali, 500 alberi e un playground sulla pista

ROMA – La grande area verde di Centocelle entro un paio d’anni potrebbe diventare un vero e proprio parco. Con tanto di viali alberati, illuminazione, nuovi alberi e un grande playground al posto della vecchia pista dell’aeroporto dismesso. Viene finalmente svelato il progetto di rilancio del grande polmone verde di Roma est, un percorso ambizioso e parallelo rispetto a quello delle bonifiche dei rifiuti nella zona dell’ex campo rom e degli autodemolitori.

LA PRIMA FASE DEL PROGETTO

Il piano per lo sviluppo del Parco di Centocelle è stato reso noto oggi, dallo studio di architettura Aka, responsabile del progetto, a margine della presentazione del piano Verde per Roma che si era tenuta alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Due le fasi dell’intervento, entrambe inserite nel masterplan di sviluppo già autorizzato dalla Sovrintendenza. Con il primo appalto, in gara a dicembre con lavori previsti in primavera, si partirà dalla riqualificazione dei percorsi esistenti, che diventeranno veri e propri vialetti, e si arriverà alla ripiantumazione dei primi 500 alberi e arbusti destinati a trasformare l’attuale area, per lo più incolta, in un vero parco boscoso. Si tratta, tra l’altro, di progetti partecipati.

LA SECONDA FASE DEL PROGETTO

Il secondo stralcio, più importante per lo stanziamento da tre milioni di euro, prevede l’apertura di nuovi accessi, una nuova area giochi e soprattutto due grandi interventi: la trasformazione della pista di atterraggio in un playground attrezzato e la realizzazione di un grande boulevard alberato sul percorso dell’attuale ‘Tagliata’, un percorso attualmente degradato e incolto che corre in linea retta per diverse centinaia di metri, nella zona nord del parco, sopra un tunnel sotterraneo mai usato. Arriverà, infine, anche un pezzo del Grab.

LA BONIFICA

Questo secondo stralcio è attualmente nella fase della progettazione esecutiva. Il progetto dovrebbe arrivare a fine inverno e i lavori, della durata di un anno, dovrebbero partire nell’autunno 2023. Entro 2 anni o poco più, quindi, il Parco di Centocelle diventerà realtà. Un iter piu lungo per la particella 219, quella dell’incendio di questa estate, che dovrà essere probabilmente bonificata, e per gli autodemolitori che saranno delocalizzati. Una parte comunque molto piccola rispetto al grande parco che nascerà a Roma est nel 2024, di sicuro in tempo per il Giubileo del 2025.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it