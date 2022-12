Lula presidente giura a ritmo di musica. Il Brasile si prepara per il ‘Lulapalooza’

Di Joao Marcelo

SAN PAOLO (BRASILE) – E’ già stato ribattezzato ‘Lulapalooza’, il festival che si terrà il primo gennaio 2023 in occasione della cerimonia di giuramento da presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, vincitore dalle elezioni che si sono tenute a ottobre.

Il nome della manifestazione, organizzata da Festival do Futuro, è un riferimento alla kermesse musicale internazionale Lollapalooza, che è nata negli Stati Uniti ma che si tiene in diversi Paesi del mondo.

Lo show, curato dalla futura ‘Primera-dama’, la sociologa Rosangela ‘Janja’ da Silva, può già contare sull’adesione di artisti come Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Duda Beat, Chico César, BaianaSystem, Gaby Amarantos, Gilsons, Teresa Cristina Maria Rita e Valesca Popozuda. L’orario previsto per l’inizio dello spettacolo sono le 18.30 ora locale, dopo la fine della cerimonia presidenziale.

ATTESA PER GLI OK DI GILBERTO GIL E CAETANO VELOSO

Da quello che si sa finora, l’organizzazione del festival monterà su due palchi, che ricorderanno due artisti brasiliani deceduti quest’anno: una struttura verrà infatti chiamata Gal Costa e l’altra Elza Soares.

Altri famosi musicisti brasiliani, come Gilberto Gil, Caetano Veloso, Emicida e Ludmilla, non hanno ancora confermato la loro presenza il primo gennaio. “Abbiamo più di 20 nomi confermati”, ha esultato la moglie di Lula. “Questi sono artisti che ci hanno accompagnato nel nostro viaggio, durante la nostra campagna elettorale fino al ballottaggio”.

La futura ‘first lady’ ha proseguito: “Ho contattato personalmente Gilberto Gil, che al momento è in Qatar per i Mondiali, e l’ho invitato. Siamo in attesa di una sua risposta. Così come stiamo aspettando quelle di Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Sono convinta che verranno e che il primo gennaio sarà una grande festa“, ha aggiunto Janja, che ha parlato con la stampa dal Centro Cultural do Banco do Brasil nella capitale Brasilia, quartier generale del governo di transizione che sta formando Lula.

IL 12 DICEMBRE IL DIPLOMACÃO

Prima della cerimonia di investitura, il 12 dicembre, è prevista la cerimonia del cosiddetto Diplomação, con la quale il Tribunal Superior Eleitoral (Tse) suggella ufficialmente il risultato elettorale. Lula ha superato il presidente in carica al momento del voto, Jair Bolsonaro, ottenendo il 50,9 per cento dei voti.

Una volta compiuto il ‘Diplomacao’, Lula sarà pronto a ricevere il mandato da presidente, il terzo della sua vita dopo i due fra il 2003 e il 2011. I documenti ufficiali saranno firmati dal presidente del Tse, Alexandre de Moraes.

LULA’S INAGURATION DAY. “LULAPALOOZA’ BRINGS TOGETHER 20 BRAZILIAN ARTISTS

January 1, 2023 will be the inauguration day of President-elect Luiz Inácio Lula da Silva. In addition to the official ceremony, the Festival of the Future is scheduled for the inauguration day. On social media, the event has already earned the name ‘Lulapallooza’, in reference to the famous music festival Lollapalooza.

Organized by the future first lady, Janja, the show already has the confirmed participation of artists such as Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Duda Beat, Chico César, Baiana System, Gaby Amarantos, Gilsons, Teresa Cristina Maria Rita and Valesca Popozuda. The shows will start at 6:30 pm after the official ceremonies. two stages should be set up, which will be named after two artists who died in 2022: One of them will be called Gal Costa and the other Elza Soares.

Singers Gilberto Gil, Caetano Veloso, Emicida and Ludmilla were invited, but have yet to confirm their participation. “These are artists who were with us on our journey, they accompanied us during the campaign. We have more than 20 confirmed names”, said Janja in a press interview. “I, personally, got in touch with Gilberto Gil. He’s in Qatar at the moment, I invited him and I’m waiting for confirmation. I invited Caetano Veloso, Ludmilla and Emicida as well. So, we are waiting for these answers, which will certainly be confirmed and we will have a big party on the 1st”, added Janja, at the Cultural Center of

Banco do Brasil, where the transitional government takes place and a large part of the future

Lula government meets.

Before Lula’s inauguration, there will be a Diplomation ceremony, scheduled for December 12, at 2 pm, according to the Superior Electoral Court (Tse). The diplomacy is aimed to make official the result of the polls that elected Lula with 50.9% of the votes. After the act, the elected candidate will be able to exercise the mandate. The documents will be signed by the president of the TSE, Alexandre de Moraes.

“LULAPALOOZA” VAI REUNIR DIVERSOS ARTISTAS BRASILEIROS PARA O DIA DA POSSE DE LULA

Dia 1º de janeiro de 2023 será o dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Para além da cerimônia oficial, está programado para o dia da posse a realização do Festival do Futuro. Nas redes sociais o evento já ganhou o nome de ‘Lulapallooza’, em referência ao famoso festival de música Lollapalooza.

Organizado pela futura primeira-dama, Janja, o show já tem a participação confirmada de artistas como Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Duda Beat, Chico César, BaianaSystem, Gaby Amarantos, Gilsons, Teresa Cristina Maria Rita e Valesca Popozuda. Os shows deverão começar às 18h30 após as cerimônias oficiais. Ao todo, deverão ser montados dois palcos, que receberão nomes em homenagem a duas artistas que morreram em 2022: Um deles se chamará Gal Costa e o outro Elza Soares.

Os cantores Gilberto Gil, Caetano Veloso, Emicida e Ludmilla foram convidados, mas ainda não confirmaram a participação. “São artistas que estiveram conosco na nossa caminhada, que nos acompanharam durante a campanha, participaram do segundo turno. Temos mais de 20 nomes confirmados”, disse Janja em entrevista à imprensa. “Eu, pessoalmente, entrei em contato com Gilberto Gil. Ele está no Catar, fiz o convite e estou aguardando a confirmação. Fiz o convite a Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida. Então, estamos aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1º”, completou Janja, no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde ocorre o governo de transição e se reúne grande parte do futuro governo Lula.

Antes da posse de Lula, haverá a cerimônia da Diplomação, marcada para o dia 12 de dezembro , às 14h, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (Tse). A diplomação oficializa o resultado das urnas que elegeu Lula com 50,9% dos votos. Após o ato, o candidato eleito estará apto a exercer o mandato. Os documentos serão assinados pelo presidente do Tse, Alexandre de Moraes.

