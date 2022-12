Rev 1, la prima fabbrica spaziale orbitante

ROMA – Il veicolo pressurizzato REV1 sarà una vera e propria fabbrica spaziale orbitante, sarà utilizzato per missioni specifiche, in particolare nei settori della biotecnologia, dei prodotti farmaceutici, dell’agricoltura e dei nuovi materiali. Anche perchè sarà in grado di creare condizioni di laboratorio uniche e vere e proprie ‘camere pulite’ essenziali per questo tipo di ricerca e produzione.

Il primo veicolo REV1, il cui lancio è previsto alla fine 2025, dovrà essere in grado di adattarsi ed essere compatibile a qualsiasi sistema di lancio disponibile. Quest’ ultima caratteristica lo renderà unico per effettuare nuove missioni, specialmente in orbita equatoriale. Progettato per essere riutilizzabile per un totale di 20 missioni, il REV1 trasporterà carichi utili per 2-3 mesi nello spazio.

Il progetto è una partnership fra Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e Space Cargo Unlimited, che hanno annunciato la firma della prima fase di una contratto per l’ideazione e la realizzazione del veicolo REV1, la prima fabbrica spaziale orbitante, e l’apertura di una filiale Space Cargo Unlimited a Torino.

SPACE CARGO E THALES ALENIA SPACE

Fondata nel 2014, Space Cargo Unlimited è tra i principali operatori commerciali privati in Europa di veicoli dedicati alla produzione nello spazio. Con l’ambizione di poter sfruttare una flotta di veicoli spaziali autonomi, Space Cargo Unlimited aprirà la strada per una vera democratizzazione dell’ accesso allo spazio.

In qualità di contraente principale del progetto, Thales Alenia Space sarà responsabile della progettazione, dell’ingegneria e dello sviluppo del veicolo REV1. Space Cargo Unlimited sarà il proprietario nonché operatore commerciale del veicolo. Lo Spazio diventa qui più vicino al settore dell’ aviazione, dove i produttori di aeromobili da sempre collaborano con gli operatori di linea.

“L’apertura della nostra sede a Torino nelle prossime settimane ci permetterà di posizionarci nel cuore pulsante dell’ecosistema spaziale italiano, uno dei più dinamici in Europa, e di lavorare per lo sviluppo di REV1 in stretta collaborazione con Thales Alenia Space, azienda leader europea nella realizzazione di infrastrutture spaziali da oltre 40 anni ” ha dichiarato Nicolas Gaume, CEO e co-fondatore di Space Cargo Unlimited.

COMPARINI (THALES ALENIA SPACE): SIAMO IN PRIMA LINEA NELLA NSE

“La firma di questo contratto dimostra ancora una volta il ruolo guida di Thales Alenia Space nei sistemi di rientro in orbita bassa. Siamo lieti di essere il partner scelto da Space Cargo Unlimited e di mettere al loro servizio la nostra impareggiabile esperienza nello sviluppo di sistemi di rientro riutilizzabili e moduli pressurizzati – ha sottolineato Massimo Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia- Assumendo una posizione centrale nelle nuove iniziative spaziali e collaborando con start-up innovative per affrontare nuove sfide, Thales Alenia Space è orgogliosa di intraprendere una nuova avventura che evidenzia la crescente importanza strategica del settore spaziale. Questo progetto sarà importante per migliorare le capacità tecnologiche dell’industria spaziale europea, ponendo entrambe le aziende in prima linea nella New Space economy grazie a nuove applicazioni spaziali.”

Una delle ambizioni della partnership tra le due aziende è anche quella di costruire a Torino un vero e proprio ‘Space Garage‘ per mantenere, riparare e revisionare i futuri veicoli spaziali, come il REV1 gestito da Space Cargo Unlimited .

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it