VIDEO| L’emozionante ritorno di Harrison Ford in ‘Indiana Jones 5’

ROMA – “Mi manca il deserto, mi manca il mare e svegliarmi ogni mattina chiedendomi quale meravigliosa avventura ci porterà il nuovo giorno”. Così Harrison Ford apre il primo trailer in italiano di ‘Indiana Jones e la Ruota del Destino’. Il nuovo lungometraggio Lucasfilm, diretto da James Mangold, debutterà al cinema a giugno 2023 e l’attesa è tutta per il ritorno del leggendario eroe archeologo che ha emozionato tante generazioni. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. Il quinto capitolo dell’iconico franchise di ‘Indiana Jones’ è accompagnato dalla colonna sonora composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Le nuove immagini sono state svelate da The Walt Disney Company, in occasione del CCXP22 (Comic-Con Experience 2022) di San Paolo in Brasile.

