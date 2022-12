Colapesce e DiMartino tornano con il brano “Cose da pazzi”

ROMA – È disponibile da oggi “Cose da pazzi”, il nuovo brano di Colapesce e Dimartino, fuori su tutte le piattaforme digitali.

La canzone è stata scritta per la colonna sonora della nuova serie Original italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi tre episodi dall’8 dicembre e con gli ultimi tre dal 15 dicembre.

LA CANZONE

“Cose da pazzi” è un pezzo elegante, in perfetto mood cinematografico, che rispecchia al tempo stesso le influenze Anni 80 a cui Colapesce e Dimartino si ispirano. Il brano riporta in musica le atmosfere amare, ma ironiche, che si mescolano in The Bad Guy.

Considerati l’espressione del nuovo cantautorato italiano, Colapesce e Dimartino hanno segnato il 2021 con la loro “Musica Leggerissima”, brano che ha conquistato critica e pubblico collezionando il maggior numero di presenze alla posizione #1 della classifica EarOne Airplay Radio dello scorso anno. Cinque i Dischi di platino e oltre 150 milioni gli streams totali.

Tra i più recenti successi anche il loro singolo “Toy Boy”, scritto con Ornella Vanoni e interpretato insieme a lei, e “Propaganda” di Fabri Fibra.

THE BAD GUY: LA TRAMA

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta la storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso.

Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

La serie a serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

