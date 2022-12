Elon Musk sospende l’account Twitter di Kanye West

ROMA – Kanye West continua a far parlare di sé. Il cantante, che in una recente intervista aveva mostrato apprezzamento nei confronti di Adolf Hitler, ha pubblicato un’immagine antisemita su Twitter che non è piaciuta a Elon Musk. Si tratterebbe di una svastica intrecciata a una stella di Davide. Il suo account è quindi stato sospeso dallo stesso patron di Tesla che ha in un tweet ha spiegato le motivazioni della sua decisione: “Solo per essere chiari, l’account è stato sospeso per istigazione alla violenza, non per una foto poco lusinghiera di me che vengo innaffiato da Ari. Francamente, ho trovato quelle foto una motivazione utile per perdere peso!”, ha scritto Musk facendo riferimento a un precedente tweet in cui cantante aveva postato un’immagine di lui in piscina, non in splendida forma.

West, che ha cambiato il suo nome in Ye, appare ora sempre più isolato. Le sue dichiarazioni e prese di posizioni hanno portato alcuni sponsor, come Adidas, ha rescindere i contratti stipulati, prendendo le distanze dal rapper.

