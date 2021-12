Tg Eur, edizione di novembre 2021: un mese ricco di cibo, arte e…matrimoni

CHEF STELLATI E MASTERCLASS, TUTTO IL GUSTO DI ‘EXCELLENCE’

Ottanta chef, un temporary restaurant con 4 ‘stellati’, 100 aziende, 2 aree show cooking. Sono solo alcuni dei numeri dell’edizione 2021 di ‘Excellence’, il più grande evento capitolino sull’enogastronomia, ospitato ancora una volta, dopo la pausa dell’anno scorso a causa della pandemia, al Roma Convention Center ‘La Nuvola’ dell’Eur. Per quattro giorni, dal 10 al 13 novembre, il pubblico, semplici curiosi ma anche ristoratori ed operatori del settore, hanno potuto degustare, assaggiare, partecipare a talk, seminari e masterclass negli oltre 7.000 metri quadrati degli spazi del primo piano del grande edificio realizzato dall’architetto Massimiliano Fuksas. “Abbiamo una carta potentissima nel mondo- ha detto l’amministratore delegato di Eur Spa, Antonio Rosati- il nostro cibo e i nostri prodotti enogastronomici, che si portano dietro anche le nostre grandi capacità in altri settori, nella moda, nell’artigianato, nel lusso. La ‘Nuvola’ e l’Eur vogliono diventare la sede di questi talenti italiani”.

IL PALAZZO DEI CONGRESSI ‘VESTITO’ DI BIANCO PER ROMASPOSA

Il Palazzo dei Congressi dell’Eur per quattro giorni si è ‘vestito’ di bianco per RomaSposa, il salone con le migliori proposte dei professionisti del settore. Oltre 300 le aziende espositrici. Tutto per il grande giorno: scelta della location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make up, foto e viaggi di nozze. Protagonisti delle sfilate gli atelier nazionali e internazionali che hanno portato in passerella più di 1.000 abiti. “E’ una filiera economica molto importante, un settore straordinario- ha commentato l’amministratore delegato di Eur Spa, Antonio Rosati- un patrimonio di aziende artigiane, che poi sono quelle che fanno l’ossatura dell’economia italiana”.

‘ARTE IN NUVOLA’, ALL’EUR 159 ESPOSITORI ITALIANI ED ESTERI

Da Klee a Picasso, da Sironi a Mitoraj, passando per il Futurismo e arrivando alle ultimissime tendenze artistiche. E’ ‘Roma arte in Nuvola’, che ha accolto 159 espositori tra gallerie italiane ed estere, permettendo ai visitatori un’immersione totale nell’universo dell’arte dal Novecento a oggi. Di “giornate di festa” ha parlato Alessandro Nicosia, ideatore e direttore della fiera, che ha avuto la direzione artistica di Adriana Polveroni, perché “la Capitale da 10 anni non aveva una fiera sia di moderno che di contemporaneo. E’ stato colmato un vuoto- ha detto- con una adesione straordinaria”. Per Alberto Sasso, presidente di Eur spa, “è l’inizio di una grande sfida per il posizionamento di Roma sul mercato dell’arte contemporanea e moderna e l’Eur può essere strategico”.

‘NUVOLA’ E TRENTA PANCHINE ROSSE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

La ‘Nuvola’ illuminata di rosso, ma soprattutto trenta panchine rosse. Sono quelle realizzate al parco centrale del laghetto, a viale Europa, ma anche in diversi altri luoghi del quartiere, per celebrare la Giornata internazionale dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, e per sottolineare l’impegno concreto del Municipio IX e di Eur Spa per prevenire e contrastrare il fenomeno. “Il prossimo anno vorremmo celebrare anche le Giornate contro il bullismo e contro l’omofobia- ha detto Alberto Sasso, presidente di Eur Spa- utilizzando sempre lo strumento della panchina, che rappresenta una testimonianza permanente, un elemento non triste che sollecita però una riflessione”.