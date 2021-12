A Milano torna il tradizionale Mercatino di Natale in piazza Duomo

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – Con un simbolico taglio del nastro ha preso il via oggi, dopo lo stop del 2020 a causa del Covid, il tradizionale ‘Mercatino di Natale’ in piazza Duomo. Sarà aperto dalle 8.30 alle 22 per tutta la durata delle festività, fino al 6 gennaio. Milanesi e turisti troveranno ad attenderli 34 baite e 64 espositori. “Dallo scorso settembre, con il Salone del Mobile,- osserva il primo cittadino Giuseppe Sala-la città ha riconquistato settimana dopo settimana i suoi eventi più importanti e amati, segnando una ripresa graduale ma decisa di tutte le sue attività, culturali, sportive e commerciali”. Il Natale regala, quindi, l’opportunità per “un nuovo passo avanti”.

D’altronde, come ha ricordato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, “le luci del mercatino che si riaccendono dopo due anni sono davvero un segno di nuova speranza per una Milano decisa a ritrovare la via della normalità e della ripresa economica”. Il Mercatino di piazza Duomo è caratterizzato anche dalla solidarietà. Gli organizzatori- Ati Promoter Prisma e da Apeca (Associazione ambulanti Confcommercio Milano)- hanno deciso di donare 200.000 euro alla Fabbrica del Duomo; 40.000 euro all’Istituto dei Tumori; 10.000 euro alla Casa della Carità, al Centro Aiuto alla Vita della Clinica Mangiagalli e alla Fondazione Asilo Mariuccia, la storica istituzione milanese che aiuta i più piccoli. Per i bambini che scriveranno la letterina a Babbo Natale saranno acquistati 20.000 euro di giochi. La mattina del 25 dicembre, davanti alla casetta di Babbo Natale, riceveranno il regalo da loro richiesto e inserito nella letterina inviata.