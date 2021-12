Parità di genere al Comune di Reggio Calabria, nella nuova giunta 4 uomini e 4 donne

REGGIO CALABRIA – A 13 giorni dalla condanna in primo grado del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà nell’ambito del processo Miramare, con la relativa sospensione di 18 mesi per gli effetti della legge Severino, l’attuale sindaco facente funzioni Paolo Brunetti sta per chiudere il cerchio sulla composizione della nuova giunta, richiesta a seguito della crisi politica avviata dal Partito democratico.

Nel nuovo esecutivo non ci sarà l’ex deputata Rosanna Scopelliti, presidente della fondazione Antonino Scopelliti, e voluta da Falcomatà in giunta come componente esterno e a cui erano affidate le deleghe per il rilancio turistico e culturale della città, l’istruzione e la legalità. Secondo quanto appreso dalla Dire la nuova giunta, guidata ora da Brunetti, conterà comunque su quattro riconferme: Rocco Albanese (Pd), Irene Calabrò (Psi), Giuggi Palmenta (eletta con la civica S’intesi, ma confluita recentemente tra i Democratici progressisti metropolitani), Demetrio Delfino (eletto con Art.1 e anch’egli preso in carico dai Dpm). Il Pd ha chiesto ed ottenuto l’ingresso in giunta di Mimmo Battaglia e delle attuali consigliere comunali Lucia Nucera (in quota Seby Romeo coordinatore della federazione provinciale) e Angela Martino (in quota Nicola Irto, attuale capogruppo in Consiglio regionale).

I rappresentanti delle tre liste civiche hanno invece indicato il consigliere Francesco Gangemi. A conti fatti la nuova squadra garantirà anche la parità di genere con 4 donne e 4 uomini che affiancheranno il facente funzioni Brunetti nei prossimi 18 mesi, in attesa del ritorno alla guida dell’Ente di Giuseppe Falcomatà.