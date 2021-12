Effetto variante Omicron, a Milano piovono disdette dei turisti

Di Marialaura Iazzetti

MILANO – “Da quando è uscita la notizia sulla variante Omicron mi segnalavano da Sea (la società pubblica di gestione di Malpensa e Linate, ndr) che hanno avuto parecchie disdette”. A dare la notizia è il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione dei mercatini natalizi al Duomo. La variante Omicron spaventa, dunque. E il rischio è che possa frenare l’arrivo dei turisti per il periodo natalizio.

SALA: “LA CITTÀ È VIVA”

Per il primo cittadino meneghino, però, non saranno delle feste in tono minore: “La città è piena, è viva, abbiamo i mercatini ma abbiamo anche 200 vie addobbate, oggi Rinascente riapre le sue vetrine”, sottolinea Sala. Nonostante le difficoltà si cerca di ripartire. Il sindaco assicura che c’è “un buon traffico” sugli aeroporti: “È un Natale quasi come prima, anche se siamo in giro con la mascherina, ma è necessario così”.

