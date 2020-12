La neve imbianca le colline: nell’Appennino emiliano ne sono già caduti 30 centimetri

La neve caduta nella notte non ha creato disagi alla viabilità in provincia di Parma e nel Comune capoluogo. “Al momento non si sono presentate criticità, le strade provinciali sono tutte percorribili, anche i passi di montagna”, riferisce il servizio Viabilità della Provincia. In città è stato attivato il piano finanziato dal Comune con 1,2 milioni, con a disposizione 239 mezzi (158 spartineve, 9 pale per caricamento e spalatura, 50 autocarri, 22 mezzi spargisale e spargi cloruro) e 111 tra tecnici e operai spalatori. Le operazioni sono iniziate a partire dalle 3, prima nella zona sud e poi in quella ovest e nord ovest della città.