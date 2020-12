Giornale radio sociale, edizione del 2 dicembre 2020

DIRITTI – La verità per Giulio. Nel caso Regeni l’Egitto ha violato diritti e obblighi fondamentali. A questo punto sarebbe necessaria l’apertura di una Commissione internazionale d’inchiesta per ottenere “non tanto un risarcimento monetario quanto la verità sui fatti e l’individuazione dei responsabili”. Lo ha detto ieri Riccardo Pisillo Mazzeschi, docente di diritto internazionale presso l’Università di Siena, intervenuto di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del ricercatore italiano.

ECONOMIA – Alto impatto. Come hanno reagito le imprese sociali alla pandemia. Il servizio di Giuseppe Manzo

Era inevitabile che l’emergenza Covid-19 lasciasse il segno anche sull’impresa sociale, che ancora una volta però mostra una buona capacità di resilienza e adattamento alle mutate condizioni dei mercati. L’Osservatorio Isnet ha fotografato un aumento previsto dei posti di lavoro nel 2020 pari +0,3% con il lockdown senza il quale sarebbe stato +4,2%.

L’incidenza degli effetti della pandemia è pari a -3,9%. La tenuta dell’occupazione dipende dal settore di attività, premiate le imprese sociali che si occupano di servizi alla persona e sanità, in difficoltà quelle attive nel commercio al dettaglio e manifattura. Nonostante la diminuzione degli indici di innovazione per lo sviluppo a medio e lungo termine, l’impresa sociale da febbraio 2020 ha attivato processi comunitari: “L’emergenza Covid-19 – ha detto Laura Bongiovanni responsabile dell’Osservatorio e Presidente di Associazione Isnet –ha fatto da acceleratore di comunità; le imprese sociali sono scese in campo adattando prodotti e servizi e rivedendo processi di gestione, coinvolgendo attori e reti territoriali”.

SOCIETA’ – Effetti pericolosi. Le ripercussioni dell’emergenza Covid sulla salute mentale non sono da sottovalutare. Raddoppiano i casi e non solo tra le persone già affette da disagio psichico. Gli esperti lanciano l’appello a non trascurare i possibili danni indiretti legati alla pandemia in occasione del convegno organizzato da Neomesia “La salute mentale ai tempi del Covid”

CULTURA – Il bello dello studio. Attività motoria di gruppo, laboratorio di ceramica, pittura, lingue, ma anche cucina, fotografia, tradizioni locali. E’ partito il 23 novembre e sono già oltre 90 gli iscritti al nuovo programma culturale totalmente online dell’università popolare dell’Auser in collaborazione con i circoli Auser di tutta la Basilicata. Un programma ricco e variegato a cui accedere attraverso la piattaforma Gotomeeting.

INTERNAZIONALE – Break the Cycle – E’ il nome della campagna di Cbm Italia per contrastare il legame tra povertà e disabilità nei Paesi in via di sviluppo. L’iniziativa verrà lanciata domani, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti delle persone con disabilità.

Ai nostri microfoni Massimo Maggio, Direttore di Cbm italia

SPORT – Debutti. In Italia, la calciatrice azzurra Sara Gama è la prima vicepresidente dell’Associazione italiana calciatori; in questi stessi giorni, con la riforma dell’ordinamento sportivo, finalmente si inizia a parlare anche da noi di professionismo sportivo femminile e stasera la francese Stephanie Frappart sarà a Torino per arbitrare, prima donna della storia, una partita della Champions League maschile.