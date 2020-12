Rimborsi per i pagamenti digitali, il Governo lancia Italia Cashless: ecco come funziona

ROMA – Al via l’8 dicembre Italia Cashless, il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema piu’ digitale, veloce, semplice e trasparente. “Guadagni, vinci e cambi il Paese”, e’ lo slogan del portale dedicato, online all’indirizzo www.cashlessitalia.it. Per partecipare bisogna avere SPID o Carta d’Identita’ elettronica (CIE). Lo Spid può essere richiesto gratuitamente a uno dei provider sul sito spid.gov.it, mentre si puo’ richiedere il rilascio della CIE presso il Comune di residenza. Bisogna poi scaricare l’app IO, registrarsi con lo spid o la carta elettronica e dopo l’avvio del Cashback, abilitare le carte che si utilizzano per i pagamenti. L’iniziativa va ad aggiungersi alla lotteria degli scontrini, in partenza da gennaio.

COME FUNZIONA IL CASHLESS

RIMBORSO DEL 10%

Fino a 300 Euro all’anno, cioe’ fino a 150 Euro a semestre con almeno 50 pagamenti. Le carte vanno usate sempre nei supermercati, nei negozi ma anche con artigiani e professionisti (idraulico, elettricista, meccanico, parrucchiere, estetista, architetto, avvocato, dentista…). Non vale per gli acquisti online. Il rimborso massimo per singola transazione e’ di 15 euro.

SPECIALE EXTRA CASHBACK DI NATALE

Se si fanno almeno 10 pagamenti con carta nel mese di dicembre si ha diritto al rimborso del 10% fino a 150 euro.

IL SUPER-CASHBACK

I primi 100.000 a totalizzare il maggior numero di transazioni con carte e app avranno 1.500 Euro ogni 6 mesi. Quindi con il cashback e il super cashback si possono guadagnare fino a 3.300 euro all’anno.