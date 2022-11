Cibo, tartufo delle crete senesi. Torna festa al castello di San Giovanni d’Asso

FIRENZE – Il castello di San Giovanni d’Asso torna a fare da cornice della festa annuale del tartufo delle crete senesi. L’appuntamento è per il fine settimana del 12-13 e del 19-20 novembre, quando nel borgo medievale il famoso ‘diamante bianco’ diventerà il protagonista assoluto con una gamma di attrattive ad uso dei visitatori. Nello specifico, il salone del castello ospiterà cene di gala con chef stellati mentre il museo del tartufo, il primo del suo genere in Italia, offrirà un tour fra gli aromi tipici dei tartufi. La festa sarà accompagnata, inoltre, dallo square food, la cerca al tartufo coi tartufai senesi, ma anche dal viaggio col treno natura che porterà da Grosseto e da Siena direttamente al castello. Molte poi le occasioni messe in calendario per far scoprire il territorio e le sue produzioni con degustazioni, vendita dei prodotti locali e visite ad aziende agricole, al museo del tartufo, cantine, frantoi, caseifici, oltre ad attività di trekking fra boschi e campagne.

MAZZEO: “NOSTRO VERO SEGNO DISTINTIVO DA FAR CONOSCERE A TUTTI”

“Questa perla della nostra regione ci permette non solo di poter apprezzare una prelibatezza, ma anche di trasmettere la nostra idea di Toscana, ovvero di un territorio dove tutti sono impegnati a far crescere, maturare e far conoscere frutti di eccellenza, in questo caso il tartufo bianco, nostro vero segno distintivo grazie alla collaborazione di tutti”, spiega il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, durante una conferenza stampa a palazzo del Pegaso. Il diamante bianco di San Giovanni d’Asso, ricorda da parte sua il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli, “si sposa e si unisce con il Brunello di Montalcino, formando un unicum nel contesto non solo toscano ma anche nazionale”.

