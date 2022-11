Energia, Benvenuti Gostoli (Fdi): “Riprendere trivellazioni in Adriatico”

ANCONA – “Occorre al più presto riattivare le forme di approvvigionamento che si sono bloccate a causa di quell’ambientalismo ideologico che ha ingessato per troppi anni ogni settore dello sviluppo del nostro paese. Penso in primis alle trivellazioni per l’estrazione di gas di fronte alle coste del medio-Adriatico ma anche a forme più green come fotovoltaico ed eolico, bloccate da intransigenza politica e burocrazia”. E’ quanto dice in una nota il neo deputato marchigiano Stefano Benvenuti Gostoli (Fdi).

“SEMPLIFICARE ITER PER VERO SVILUPPO RINNOVABILI”

Il coordinatore di Fratelli d’Italia nella provincia di Ancona ritiene sia cruciale riattivare urgentemente, in questa fase di emergenza per famiglie ed imprese, ogni forma di approvvigionamento lungo la strada che conduce all’indipendenza energetica del paese. “Il Governo Meloni, invitando a sfruttare al meglio i giacimenti di gas presenti sotto i nostri mari, ha già dettato una linea molto netta in questo senso- conclude Benvenuti Gostoli- e cioè quella della sburocratizzazione delle procedure e di un iter semplificato per un vero sviluppo delle rinnovabili e per poter avvicinare l’asticella dell’autosostenibilità energetica del paese”.

