Chiara Ferragni lancia il suo primo pandoro e tinge di rosa lo zucchero a velo

ROMA – Mancano poco a Natale ed è già periodo di preparativi. Anche culinari. Quest’anno è Chiara Ferragni a lanciare la corsa agli acquisti: l’imprenditrice digitale ha collaborato con Balocco e sbarca sul mercato con il suo primo pandoro.

Non c’è ancora una data di commercializzazione ma il sito dell’azienda di Fossano ha già inserito il nuovo prodotto tra le novità per le prossime festività. Il dolce, 750g in totale, è stato battezzato #PinkChristmas e letteralmente tinge il Natale di rosa.

PANDORO CON SORPRESA

Non è solo la confezione a dare il nome a questo pandoro. Chiara ha fatto di più e ha fatto inserire la tipica busta di zucchero a velo ma in versione colorata, rosa appunto. Tocco in più è lo stencil che si troverà nella confezione: posizionandolo sopra il pandoro, si potrà disegnare il marchio a forma di occhio che è segno distintivo dell’influencer.

IL PREZZO E DOVE ACQUISTARLO

Il pandoro dovrebbe costare tra i 9 e i 10 euro. Lo si potrà acquistare online e nei punti vendita del marchio Tigros.

LO SCOPO BENEFICO

Il ricavato andrà in beneficenza. Chiara Ferragni e Balocco “sostengono la ricerca contro i tumori infantili, finanziando un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino”.

