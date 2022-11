Sicurezza. Silb-Fipe Emilia-R.: Dl Rave segnale contro ballo abusivo

Rimini – “Il Decreto anti rave party dimostra che si può combattere l’abusivismo dilagante nel settore del ballo”: così Gianni Indino, presidente Silb-Fipe Emilia-Romagna, associazione che riunisce i locali da ballo nazionali, promuove il decreto partorito nel primo consiglio dei ministri dell’era Meloni, evidenziando la sua utilità nella lotta all’abusivismo nel proprio settore. Non solo, per Indino il provvedimento rappresenta “un segnale che va nella direzione auspicata da tempo dal Silb”, rimarca i presidente, anche se servirebbero alcune migliorie, rispetto le quali l’associazione offre la sua disponibilità nel dare un “apporto concreto”.

In particolare, l’abusivismo nel settore delle discoteche è “una piaga che non garantisce la sicurezza dei partecipanti- spiega il numero uno Silb- e fa concorrenza sleale alle imprese regolari costringendole ad uscire dal mercato”. E anche se “questo provvedimento sarà migliorabile- prosegue- intanto ha colpito la punta di un iceberg a cui ci opponiamo da troppo tempo, senza essere ascoltati”. Il fenomeno dell’abusivismo per i locali da ballo è “fatto di attività organizzate senza titolo che danneggiano le imprese regolari- spiega- creano danni sociali, economici e situazioni di enorme difficoltà su diversi fronti”. A cominciare proprio da quello della sicurezza, “con situazioni in cui basta una scintilla per innescare problemi di ordine pubblico”, chiarisce Indino che punta il dito sulle “feste da ballo senza alcun permesso che spuntano come funghi nei luoghi più disparati”, anche nel riminese. Invece, “la concorrenza sleale è una pratica scorretta e a trarne profitto è solamente chi organizza feste abusive senza nessun titolo”. E lo fa senza pensare al versamento di imposte e ai controlli di uffici comunali e Asl. Per Silb-Fipe infine è giusto anche il sequestro dei materiali tecnici che definisce “un ottimo deterrente”.

