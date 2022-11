Addio liste di attesa: a Roma tre crematori entro fine 2023-inizio 2024

Roma entro l’inizio del 2024, si doterà di tre nuovi forni crematori mettendo fine al drammatico problema delle liste di attesa per chi è in attesa di una cremazione. La notizia è arrivata questa mattina e a darla è stata l’assessora all’Ambiente, ai Rifiuti e ai Cimiteri di Roma, Sabrina Alfonsi.

“Entro aprile 2023, al massimo entro il primo semestre del nuovo anno, assegneremo la gara per le nuove linee di crematori” ha spiegato Alfonsi, intervenendo a margine della cerimonia per il 2 novembre al ciomitero del Verano, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri. . “Contiamo poi entro fine 2023, al massimo inizio 2024- ha aggiunto- di avere i nuovi forni con una capacità di cremazione giornaliera di 110 salme. In questo modo i cimiteri romani torneranno ad essere attrattivi anche per la provincia”.

“Oltre alle tre nuove linee di cremazione- ha aggiunto Alfonsi- Il problema era garantire fin da subito i tempi giusti per le cremazioni. Da quando siamo arrivati abbiamo già ridotto i tempi di attesa da 90 giorni a 5. Un grande miglioramento”. Intanto prosegue anche il lavoro per migliorare il decoro e la pulizia al Verano. Il cimitero la mattina del 2 novembre si presentava ordinato e pulito. “La ditta che doveva garantire la pulizia e il decoro non funzionava ed è stata mandata via- ha concluso l’assessora- E’ stata fatta una gara di appalto per avere una nuova ditta”.



