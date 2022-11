PDF Smart, un’alternativa eccezionale per la conversione dei file

Cos’è il formato PDF

Il PDF è un formato riconosciuto universalmente per la conversione di file in documenti da

visualizzare, indipendentemente dall’hardware, dal software o dal sistema operativo utilizzato per

aprirli. PDF Smart è un convertitore da PDF a Word e viceversa, disponibile come strumento di

creazione di file PDF. Esso è in grado di convertire, amministrare e ritoccare i documenti PDF in

un modo estremamente semplice al fine di utilizzarli ulteriormente. Questo cambio di formato

infatti si limita a trasformare il file in un altro formato che può essere letto in maniera universale

da qualsiasi device, indipendentemente dal fatto che sia connesso o meno a Internet. Il processo

di conversione che il software PDF Smart utilizza va nei due sensi, cioè può anche prendere un

documento in formato Microsoft Word e convertirlo a PDF, ad esempio. Grazie al software di

PDF Smart, è possibile convertire qualsiasi programma, modificarlo e comprimerlo in modo da

ridurne il carico elettronico e quindi ridurre lo spazio occupato in memoria. Consente di modificare

rapidamente il contenuto del file PDF mantenendo il layout originale. Inoltre, è possibile inserire

una firma elettronica personalizzata nel documento oltre ad applicare un contrassegno di

sicurezza.

Informazioni su PDF Smart e come si usa

Per usare lo strumento è sufficiente trascinare e rilasciare un file in PDF sullo schermo del

programma o scaricarlo dal programma stesso. Viceversa, se si desidera modificare il file PDF

per un cambio di formato, è possibile eseguire gli stessi passaggi nella finestra corrispondente.

Si possono convertire file Word, PowerPoint, Exel e immagini JPG o PNG in PDF. E si possono

convertire file PDF in uno qualsiasi dei formati sopra citati.



Vantaggi del PDF Smart

Gli archivi PDF risultano indispensabili per tutti gli utenti siano essi privati, pubblici oppure

aziende commerciali. Si tratta di un formato adatto alla condivisione di rapporti, statistiche, e

tante altre. A livello educativo, è ampiamente utilizzato nelle presentazioni o nelle mostre

scolastiche. Inoltre, quando si distribuisce un documento in formato PDF, si può essere sicuri

che verrà visualizzato nello stesso modo dell’originale. Dunque, i vantaggi principali sono:



Si adatta a qualsiasi computer

Attualmente il formato PDF funziona su tutti i principali sistemi operativi. Non è quindi un

problema se il destinatario del documento utilizza Mac, PC o Linux. In aggiunta, il PDF è anche

accessibile dai sistemi operativi mobili più recenti, come Android o iOS. In altre parole, l’utente

può avvalersi di un qualsiasi dispositivo e continuare la lettura del documento.



Si tratta di un formato universalmente riconosciuto

Il sistema PDF è stato infatti accettato in tutto il mondo virtuale come il formato portatile più

idoneo per la lettura di qualsiasi file, senza tener conto del meccanismo di lettura elettronico

utilizzato. È stato concepito inizialmente da Adobe Systems, ma dal 2008 è divenuto un formato

di file standard aperto riconosciuto in tutto il mondo per lo scambio dei documenti o delle

informazioni, sia in ambito pubblico che privato.

Attenzione all’originalità grafica

Uno dei problemi più gravi nella gestione dei documenti creati con Microsoft Word o PowerPoint

è il fatto di trasferire un file da un computer all’altro. La formattazione può essere completamente

diversa dal layout originale. Ciò non solo può generare sconcerto, ma può anche risultare

sgradevole agli occhi dei colleghi o dei clienti. Con i PDF Smart è possibile garantire che la

grafica e il design siano conservati e che il documento appaia tale e quale a come è stato creato.

Questa funzione è ideale quando il documento deve essere stampato.

Riduzione al minimo dei file

Uno dei principali vantaggi dei file PDF è la sua ridotta dimensione in confronto agli altri tipi di

formato. Anzi, è in grado di comprimere i file ad alta risoluzione in file dalle dimensioni

relativamente ridotte. Nel caso di risorse limitate, è ideale per risparmiare spazio sul disco rigido.

Dall’ altro lato, è eccellente per trasferire documenti via e-mail senza superare le dimensioni

consentite dei file.

Security

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di PDF Smart per creare file PDF è che possono essere

protetti da password. Se il file PDF viene utilizzato per fini professionali, è probabile che alcuni

file contengano informazioni riservate, come quelle relative nei confronti dei clienti o delle attività

di progettazione confidenziale. In questo ambito, i file PDF si possono proteggere con una

password, assicurando che qualcuno che non è destinato a vedere il documento non possa

visualizzarlo, nonostante sia in mano al file.

Sostenibilità nel tempo

Per quanto riguarda i PDF, un altro vantaggio è che il formato di questo strumento è destinato a

non scomparire in futuro. La tecnologia è in continua evoluzione e cambia rapidamente, ma i file

PDF rimangono inalterati. Il formato è così diffuso nel mondo che il passaggio a un nuovo

standard da cui tutti possano trarre vantaggio richiederebbe grandi cambiamenti nella

produzione tecnologica.

