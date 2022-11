Fanuli (Lega): “Bene Piantedosi su decreto-rave, Gualtieri pensi al decoro di Roma”

“Il ministro Piantedosi ha spiegato in maniera chiara i confini della norma relativa ai rave, che finalmente ci allinea alle leggi degli altri Paesi europei. Chi oggi, come il sindaco di Roma Gualtieri, attacca il decreto agitando lo spettro di una violazione delle norme della Costituzione, commette un errore perché il ministro ha già spiegato che l’unico ambito di applicazione sarà quello del contrasto ai rave illegali. Il sindaco piuttosto pensi a garantire decoro e sicurezza alla Capitale e lasci lavorare il Governo”. Lo dice Eloisa Fanuli, dirigente e coordinatrice della Lega del Municipio IX di Roma.

“Per nostri i giovani immaginiamo forme di divertimento sano, che non li esponga a pericoli e soprattutto li tenga lontani dalla droga. Su questo spero ci sia il consenso di tutte le forze politiche”, conclude Fanuli.

