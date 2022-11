Bologna, truffa 18.450 euro a un’amica in difficoltà e viene denunciato

BOLOGNA – Fingendosi “un caro amico che voleva starle vicino nel momento del bisogno” l’ha convinta a prestargli 18.450 euro, che però non le ha mai restituito Per questo motivo l’uomo, un 55enne italiano residente nelle Marche, è stato denunciato dai Carabinieri per truffa e circonvenzione di persone incapaci, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura di Bologna.

I DUE SI ERANO CONOSCIUTI SUL WEB DURANTE L’EMERGENZA COVID

La vittima, spiegano i militari bolognesi, è un’italiana sulla sessantina che vive nel capoluogo emiliano con un figlio autistico. Dagli accertamenti è emerso che “l’uomo, approfittando della fragilità psicologica della donna, conosciuta sul web durante le restrizioni dovute all’emergenza Covid e poi incontrata di persona a Bologna, l’ha indotta a prestargli 18.450 euro”. I soldi sono stati incassati dal 55enne “attraverso bonifici bancari di alcune migliaia di euro elargiti nel tempo e con la promessa di una futura restituzione, che ovviamente non c’è stata“. La vittima, dopo essersi resa conto di essere stata raggirata, ha quindi deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri, che ora hanno denunciato l’uomo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it