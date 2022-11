Nasce ‘Black Post vuol Dire’, storie d’Italia e del mondo

ROMA – Nasce la nuova rubrica ‘Black Post vuol Dire’. Per raccontare l’Italia che cambia, con nuovi cittadini e pensieri, origini e percorsi in grado di far crescere il Paese e il suo ruolo nel mondo. E’ la prospettiva di una collaborazione al via tra l’agenzia Dire e Black Post, testata con radici migranti, base a Roma e prospettiva internazionale.

Ogni settimana, anche online su www.dire.it, ci saranno condivisioni di contenuti in una rubrica speciale. Notizie, informazioni o solo punti di vista, sotto il segno della partecipazione e delle domande, per stimolare il dibattito e invitare chi ha responsabilità politica a trovare risposte.

REDATTORI MIGRANTI E MULTICULTURALI

‘Black Post vuol Dire’: perché ci sono giornalisti che vogliono far sapere, raccontare e pure trasmettere un messaggio. Che può a sua volta interpretato e capito in uno, dieci o cento modi differenti. Come le storie e i volti, migranti e multiculturali, dei redattori di Black Post: giornalisti insieme dal 2017, hanno trovato casa a Roma, ma non dimenticano né i loro Paesi d’origine, dall’Africa all’America Latina, né il resto del mondo.

