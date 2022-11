Sembra una bici elettrica ma è un ciclomotore, maxi multa nel modenese

MODENA – Credevano di aver ‘beccato’ una bicicletta elettrica che andava troppo veloce, ma quando hanno controllato il mezzo hanno scoperto che, in realtà, si trattava di “un vero e proprio ciclomotore a propulsione elettrica diretta capace di raggiungere la velocità di 50 chilometri orari e che, in quanto tale, avrebbe dovuto avere una copertura assicurativa e una targa”. A fare questa scoperta sono stati, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, nel modenese, che alla fine hanno sequestrato il ciclomotore e comminato al conducente oltre 6.000 euro di multa.

CONTESTATE AL CONDUCENTE ANCHE GUIDA SENZA PATENTE E SENZA CASCO

In una nota, il Comune di Bomporto spiega che, quando hanno notato il mezzo, i vigili hanno intimato l’alt al conducente e hanno svolto “un controllo documentale e tecnico“, da cui è appunto emerso che il mezzo in questione “non era una bicicletta, benché ne avesse l’aspetto, ma un ciclomotore” privo di targa e assicurazione. Per questo motivo, oltre che per guida senza patente e senza casco, il conducente si è visto appioppare gli oltre 6.000 euro di multa e il mezzo è stato sequestrato. Nel corso dello stesso servizio di controllo del territorio, inoltre, gli agenti “hanno contestato a due conducenti la circolazione con veicolo non sottoposto a revisione, sospendendoli dalla circolazione”, mentre altri due si sono visti contestare la guida senza cinture di sicurezza.

