Il viceminstro Sisto: “Colpiti solo i rave, se necessario la norma sarà tipizzata”

ROMA – “Se necessario, la norma contro i rave party sarà resa più tipica, tassativa e puntuale nel corso del dibattito parlamentare per evitare disinterpretazioni che ne possano tradire il senso. L’intenzione è quella di colpire i rave, ossia situazioni in cui, soprattutto a causa del largo uso di sostanze stupefacenti, si creano pericoli concreti per l’ordine e la salute pubblica“. Così a Radio24 il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.

LEGGI ANCHE: Il decreto anti-rave fa discutere, il Viminale: “Non lede il diritto di manifestare”



“Proprio l’uso di sostanze stupefacenti – ha proseguito – può essere utilizzato come elemento per tipizzare la fattispecie. Una cosa è certa: le occupazioni delle scuole e le manifestazioni di protesta civile devono essere evidentemente escluse dalla norma. Non ci sarà un ‘ravismo’ generalizzato delle manifestazioni di protesta. La libertà di pensiero, come Forza Italia da sempre sostiene, non può essere e non sarà conculcata”.

LEGGI ANCHE: Salvini a Mannoia: “Il decreto sui rave party non puzza. L’illegalità non verrà più tollerata”

Quanto alla possibilità di intercettazioni, per Sisto “non devono essere possibili, come la stessa Presidente Meloni ed il ministro Tajani hanno ritenuto; e meno che mai quelle preventive. L’unico sistema certo per ottenere questo risultato è quello di portare la pena a un livello che ne inibisca l’uso”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it