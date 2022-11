‘Sopravvissuti’, finale aperto nell’ultima puntata. “Seconda stagione pronta, manca l’ok della Rai”

ROMA – Ieri, 1 novembre, è andata in onda su Rai1 l’ultima puntata di ‘Sopravvissuti‘, storia del naufragio al largo delle coste venezuelane dell’imbarcazione Arianna e dei passeggeri che vi erano bordo. Gli appassionati della serie tv hanno sperato di vedere chiariti negli ultimi episodi i loro dubbi e invece sono rimasti delusi. I colpi di scena non sono mancati – tra accoltellamenti sbagliati, rapimenti e pirati venezuelani all’arrembaggio – ma tanti nodi non sono venuti al pettine, lasciando il pubblico piuttosto perplesso e in attesa di risposte. In molti sul web reclamano la seconda stagione, e il finale aperto della prima lo farebbe supporre, ma c’è un bel ma.

‘SOPRAVVISSUTI’, LA SECONDA STAGIONE POTREBBE ARRIVARE NEL 2024

La serie tv con protagonisti Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Elena Radonicich, Stefi Celma e Giacomo Giorgio non ha infatti raggiunto il successo che ci si attendeva, attestandosi intorno al 15% di share. È quindi molto probabile che non si opterà per un seguito.

Eppure la storia della seconda stagione in cui “si chiuderanno tutti i conti con il passato” è già pronta, ma manca l’approvazione della Rai. A rivelarlo, in una intervista a Fanpage, è stata la sceneggiatrice Viola Rispoli.

“Spero che la Rai, dopo aver preso la decisione coraggiosa di diversificare la programmazione della rete ammiraglia, abbia allo stesso modo il coraggio di sostenerla”, ha dichiarato Rispoli. Si tratta di “dodici episodi. L’arco della stagione è già scritto, quindi nella lavorazione riusciremmo ad andare più spediti perché si conoscono già i personaggi e siamo ormai una squadra rodata- ha spiegato la sceneggiatrice- Includendo le riprese, ci dovrebbe volere poco più di un anno. Per l’inizio del 2024, volendo, Sopravvissuti 2 sarebbe pronta per andare in onda”.

