Berlusconi: “Io al Quirinale? Ho tanti amici che potrebbero votarmi”

ROMA – “Mi hanno proposto di essere il candidato del centrodestra, ma mi sembra inopportuno parlare del Quirinale quando è ancora in carica l’attuale presidente della Repubblica. Peraltro, non sarebbe un’elezione facile, perché il centrodestra non avrebbe da solo i voti necessari“. Lo dice Silvio Berlusconi, intervistato da Bruno Vespa per il suo nuovo libro ‘Perché Mussolini rovinò l’Italia (e come Draghi la sta risanando)’.

Da dove potrebbero arrivare gli altri gli altri voti? “Ci sono 290 deputati e senatori usciti dai gruppi parlamentari originari. In tanti mi sono amici, ma, ripeto, è ancora tutto da vedere“, osserva l’ex Cavaliere. E sull’ipotesi di una donna come prossima presidente della Repubblica, il leader di Forza Italia dichiara: “Servirebbe l’immagine di una donna protagonista del mondo politico, sociale, culturale, economico, ma non mi pare che si sia ancora manifestata“.

D’INCÀ (M5S): “BERLUSCONI È INVOTABILE”

A chiudere nettamente all’ipotesi di Berlusconi al Quirinale è Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento ed esponente del Movimento 5 Stelle. “Una ipotesi assolutamente lontana dai principi che devono regolare l’elezione del presidente della Repubblica. È assolutamente invotabile”, sottolinea il ministro a Rainews.