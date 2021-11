VIDEO | Sfregio alla lapide in memoria di Falcone e Borsellino a Napoli, Manfredi: “Brutto segnale”

NAPOLI – “È un brutto segnale, la cosa mi ha molto colpito”. Lo dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito al danneggiamento della lapide in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in piazza Municipio a Napoli.



“Ora – prosegue – si stanno controllando le immagini della videosorveglianza. Se sono stati dei balordi è un altro segnale di giovani che fanno cose assurde. Se, invece, è un atto mirato è ancora più grave perché quella lapide ha un valore simbolico, non possiamo accettare un atto di vandalismo verso un simbolo della lotta alla camorra e alla mafia in una città come Napoli”. In queste ore, assicura Manfredi, “con la sorveglianza della vicesindaca Mia Filippone si sta lavorando per ripristinarlo”.