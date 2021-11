Aosta, online da questa mattina un nuovo sito istituzionale

AOSTA – È stato pubblicata questa mattina una nuova veste del sito istituzionale del Comune di Aosta, che ha come motto della città “Nel cuore delle Alpi”. Il sito si raggiunge al consueto indirizzo www.comune.aosta.it e, oltre ad avere una veste grafica rinnovata con toni del blu, presenta in home page le novità principali, con le comunicazioni della viabilità, i sostegni e gli aiuti pubblici, le principali manifestazioni in città. Risponde agli standard di sicurezza e trasparenza richiesti ai siti degli enti pubblici.

Offre link diretti ai siti della Banda municipale, della Cittadella dei giovani, all’Aps spa. Rinnovato anche l’Albo pretorio, sezione in cui sono pubblicati tutti gli atti approvati dall’ente.