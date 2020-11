Addio a Gigi Proietti: l’omaggio della Rai con film, fiction e uno speciale

ROMA – Nel giorno del suo compleanno, ci ha lasciato un grande interprete. Mattatore verace, protagonista al cinema come a teatro di tanti successi, oggi Gigi Proietti avrebbe compiuto 80 anni. L’attore si è spento invece nella clinica privata Villa Margherita, a Roma, dove era ricoverato per problemi cardiaci. Nella giornata di ieri, in vista del suo 80esimo compleanno, sono andati in onda alcuni dei suoi indimenticabili successi, come “La Tosca” di Luigi Magni, versione romanesca del dramma di Victorien Sardou, con un cast di eccezione, composto tra gli altri da Monica Vitti, Vittorio Gassman e Aldo Fabrizi. Oggi l’omaggio a Proietti continua.

Morto Gigi Proietti, il grande attore romano si è spento a 80 anni

LA PROGRAMMAZIONE RAI PER GIGI PROIETTI

RaiNews24 proporrà servizi, approfondimenti e ospiti, così come tutte le testate giornalistiche Rai. Su Rai Storia l’omaggio di Rai Cultura con “L’ultimo papa re” (ore 22.15) in cui Proietti – nella Roma di Papa Pio IX – interpreta il cardinale Romeo Colombo da Priverno, un uomo che vive una profonda crisi: da un lato deve svolgere in maniera impeccabile il suo ruolo di capo della polizia pontificia, dall’altro sente che il potere papale è agli sgoccioli. A seguire, “Attore Amore Mio“: con gli allievi del suo laboratorio teatrale, uniche presenze del cast, Proietti mette in scena la sua arte comica e recitativa, diretto dal grande Antonello Falqui, con cui aveva lavorato insieme a “Fatti e Fattacci” del 1975.

Sul portale di Rai Cultura, nella sezione dedicata al Cinema, il 2 novembre sarà disponibile lo speciale ‘Addio al Maestro’ che ripercorrerà la carriera di Proietti con immagini e interviste tratte dalle Teche Rai, un’antologia che verrà rilanciata sui social collegati al sito. Non poteva mancare l’omaggio di RaiPlay, che dedicherà all’eclettico artista romano un vastissimo spazio con alcune delle sue migliori interpretazioni. Tra le fiction che il suo pubblico potrà rivedere su RaiPlay tutte le stagioni de “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” oltre che “Mai storie d’amore in cucina”, “L’ultimo Papa re” e “Italian Restaurant” dell’Archivio Teche. Tra i film su RaiPlay “Febbre da Cavallo”, “Tutti al mare”, “La Tosca”, “L’eredità Ferramonti”, “Gli ordini sono ordini”, mentre tra i contenuti delle Teche Rai sono disponibili “Fatti e fattacci”, “Attore e amore mio”, “Sabato sera dalle nove alle dieci”, Giochiamo al varieté”, “Il circolo Pickwick”. Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande artista.