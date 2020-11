Morto Gigi Proietti, il grande attore romano si è spento a 80 anni

ROMA – Si è spento a Roma Gigi Proietti: il grande attore è morto il 2 novembre, giorno del suo compleanno. Aveva appena compiuto 80 anni. Era ricoverato per problemi cardiaci nella clinica privata Villa Margherita, a Roma. Ad annunciarlo la

famiglia, che nelle prossime ore comunichera’ le esequie.

Amatissimo dal pubblico, ha costruito la sua carriera a teatro ma ha poi spopolato anche al cinema e in tv. Recita Shakespeare, ma anche nella fiction ‘Il maresciallo Rocca’, fa l’irresitibile verso a Jacques Brel con ‘Nun me rompe er ca”, incanta il pubblico con ‘A me gli occhi, please’, recita in ‘Febbre da cavallo‘ facendo entrare la ‘mandrakata’ nell’immaginario collettivo.



Poliedrico e trasversale, ha incantato il pubblico per generazioni. “Non ho rimpianti, rifarei tutto, anche quello che non è andato bene”, aveva confessato in un’intervista al quotidiano ‘la Repubblica’.

LEGGI ANCHE: Gigi Proietti, dalla politica alla sua amata Roma: Per Salvini siamo ancora porci o se semo lavati?