Giornalismo, imprese e Ue a confronto: ecco i “Custodi della fiducia”

ROMA – Si è tenuto oggi, presso ‘Europa Experience – David Sassoli’ a Roma, ‘Custodi della fiducia – Di chi possiamo fidarci quando leggiamo una notizia?’, appuntamento di FuoriFestival, promosso da Social Reporters, dedicato al rapporto tra informazione, credibilità delle fonti, responsabilità e fiducia. L’incontro ha riunito rappresentanti del giornalismo, delle imprese e delle istituzioni europee per un confronto sulle trasformazioni dell’ecosistema informativo, dalla crescente frammentazione delle fonti all’impatto dell’intelligenza artificiale, fino alla responsabilità di chi produce e diffonde contenuti.

All’evento sono intervenuti Claudia Ruffini, Head of Communications IBM Italia, Roberta Vivenzio, Direttrice della Comunicazione FiberCop, Giulio Gambino, Fondatore e Direttore di The Post Internazionale, Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations Gruppo Unipol e Direttore Responsabile Changes, Alberto D’Argenzio, Addetto stampa del Parlamento europeo in Italia, Alessandra Marino, Capo Ufficio Stampa della Commissione europea in Italia, con la moderazione di Ilario Vallifuoco, Founder del Brand Journalism Festival.

‘Custodi della fiducia’ si inserisce nel percorso che porterà all’appuntamento con il Brand Journalism Festival promosso da Social Reports, il 10 novembre agli IBM Studios di Milano, che approfondirà il ruolo di media, imprese e istituzioni nella costruzione della fiducia nell’era dell’intelligenza artificiale.