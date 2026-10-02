Dopo 33 anni riapre a Napoli il cinodromo, ospiterà tendone circense da 200 posti

NAPOLI – Da domani al prossimo primo novembre Edenlandia, il parco di divertimenti di Napoli, cambia volto per accogliere l’appuntamento di Halloween in un universo fatto di paura, spettacolo, mistero e intrattenimento. Halloween 2026 inizia con due produzioni che animeranno il parco tutti i giorni con esclusione del lunedì, inoltre arriva una assoluta novità: il cinodromo, chiuso nel 1993 ed oggi nella disponibilità di Edenlandia, accoglierà un tendone circense da duecento posti.

IL CARTELLONE

Da programma, da domani alle 17:30 e fino al primo novembre appuntamento con “Il circo dei piccoli brividi“, un divertente spettacolo per tutte le età che porta l’atmosfera di Halloween nel mondo del circo, della magia e del mistero tra personaggi, numeri circensi, acrobazie e giocoleria. Sempre domani alle 21:30 spazio invece all’Horror world Circus: tutti i giorni (escluso il lunedi), spettacolo solo per maggiorenni con performance ad alta tensione, con contorsionisti, fachiri, mangiafuoco e tanti altri numeri estremi.

Il clou di Horror World è previsto ogni venerdì sabato e domenica (dal 9 ottobre al primo novembre) quando in quattro attrazioni storiche di Edenlandia – Castello di Lord Sheidon, Beffe, Maniero e Trenino – ci sarà l’invasione di “inquietanti presenze” decine di attori e attrici rappresenteranno le più spaventose icone horror: da Babadook al clown IT, dal Conte Dracula alla bambola Annabelle e Joker, da Biancaneve versione horror alla sposa cadavere, dal medico della peste al feroce vampiro tratto dal film Sinners e tanti altri personaggi del mistero. Tra le altre novità attese c’è X-Treme, la nuova esperienza horror del PalaEden, nella quale un pubblico di maggiorenni parteciperà con gli attori ad una “missione” tra ambientazioni a tema, scenografie fantastiche, tanta musica e momenti di tensione, in un’atmosfera tutta dedicata ad Halloween.

“ABBIAMO VOLUTO DIFFERENZIARE LE DUE ANIME DELL’EVENTO”

“Abbiamo voluto differenziare così le due anime dell’evento: quella pomeridiana, più accessibile alle famiglie, e quella serale, dove cambia completamente l’atmosfera del parco”. Così Gianluca Vorzillo, patron di Edenlandia ed ideatore di Horror Word, che ha affidato la direzione artistica ad Antonio Franco, tornato a Napoli dopo una lunga esperienza in Gardaland. “In Horror World – conclude – il pubblico non assiste solo ad uno spettacolo ma vogliamo coinvolgerlo sempre, da quando entra nel parco fino a quando, durante la notte, lo lascia ma solo dopo tanti brividi e tante risate”.