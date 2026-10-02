Renzi: “Alle primarie con un nostro candidato, se ci saranno. Ma non la Salis”

FIRENZE – Italia Viva-Casa riformista sarà della partita con un proprio candidato se il campo largo farà le primarie. Parola di Matteo Renzi che, in avvio della Leopolda, rivela: “Mi piacerebbe che fosse un sindaco”. Però non la sindaca di Genova, Silvia Salis: “No, basta. Non esiste. Ha già detto di no”, taglia corto rispondendo ai cronisti.

Il candidato alle primarie, aggiunge, “arriverà alla fine, vedremo. Ho sempre detto che mi piace l’idea di un sindaco, però non mi domandate di De Luca”, primo ospite della tre giorni fiorentina, che “viene qui a parlare di sicurezza”.

Detto questo, però “è fondamentale che nel centrosinistra ci siano le idee di Italia Viva-Casa riformista che, a questa Leopolda, verranno fuori con grande determinazione”. Ovvero, “la quattordicesima per insegnanti, infermieri e forze dell’ordine; l’anticipo delle partite Iva; l’investimento sulla sicurezza”. All’elenco l’ex premier aggiunge il garantismo. E spiega: “Non vuol dire essere buonisti ma che, finché non sei condannato con sentenza passata in giudicato, nessuno ha il diritto di condannarti”. Parallelamente serve “la certezza della pena”.

Itaca a cui guarda la Leopolda, con tanto di palco a forma di barca in ricordo del viaggio di Ulisse, “è l’Italia. Perché dopo quattro anni di governo Meloni i risultati sono quelli che la gente tocca con mano: aumento del costo della benzina, dello scontrino al supermercato, della cena al ristorante, del mutuo, della bolletta”, dice il leader di Italia Viva. Insomma, “si sta peggio di quattro anni fa e c’è anche una sensazione, sempre più forte, di minore sicurezza“, sostiene rispondendo alle domande dei cronisti prima dell’inizio della kermesse. Quindi “l’Itaca che ci dobbiamo riprendere è l’Italia”, chiosa Renzi.

“Giorgia Meloni ha fallito, questo è certo. Quindi se qualcuno, oggi, rompe l’alleanza di centrosinistra e perde le elezioni, il popolo del centrosinistra lo rincorre coi forconi per sette generazioni“. “Basta polemiche, quindi, andiamo a vincere”. E aggiunge: “Stiamo cercando di portare avanti i contenuti, figuratevi se mi butto a litigare, discutere e ragionare sui nomi delle primarie. Se ci saranno le primarie vedremo”, conclude.

“La foto con Bonelli, Conte e Fratoianni non è propriamente nei miei sogni segreti, per noi a quel tavolo ci va Boschi, che in foto viene anche molto meglio di come possa venire io”.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, in direzione manda un avviso ai naviganti del campo largo: “Uno non vale uno”. Frase che agita le acque del centrosinistra (soprattutto sulla sponda dei 5 Stelle), ma che Matteo Renzi sposa in pieno. “Ha detto una cosa naturale e di buon senso: il Pd ha un peso maggiore rispetto agli altri e penso che questo sia giusto. Mi piacerebbe che non fossero parole giuste, perché vorrebbe dire che Italia Viva col 3% può decidere tutto. Invece è giusto che Iv conti per il 3%, il Movimento 5 Stelle per il 10%”, osserva a Firenze prima dell’inizio della Leopolda parlando con i giornalisti.

Non solo, “le parole di Schlein sono accompagnate da un gesto di generosità” visto che si è detta “disponibile a fare le primarie” anche se ha “più voti di tutti”. Per questo le parole della segretaria dem “sono condivisibili dalla A alla Z. E lo dice uno che avrebbe tutto l’interesse a fare i conti con l’uno vale uno, perché siamo i più piccoli della coalizione. Però siamo anche i più gagliardi”.

“Messaggio al centrosinistra dalla Leopolda: Enzo De Luca ha un caratterino, però è uno che serve al centrosinistra. Quando c’è la campagna elettorale voglio vedere un confronto sulla sicurezza fra De Luca e Salvini, fra De Luca e Piantedosi. Chiediamo al centrosinistra di utilizzare l’esperienza di un uomo cresciuto nel Pci, poi nel Pd e, alla fine, nel Pdl partito De Luca- ironizza Renzi- vorrei che nella prossima campagna fosse in prima fila, anzitutto, a dire che la destra sulla sicurezza ha raccontato ‘palle’ come dice lui. E noi dovremo essere credibili”.