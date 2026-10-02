Tg Politico Parlamentare, edizione del 2 ottobre 2026

SCHLEIN AVVERTE CONTE: “UNO NON VALE UNO”

“Uno non vale uno”. Elly Schlein manda un messaggio netto agli alleati, e soprattutto a Giuseppe Conte, dalla direzione Pd. Il programma, dice, va scritto insieme, ma il peso delle forze in campo non è uguale: il Pd è il primo partito dell’opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. “Generosi sì, ingenui no”, avverte la segretaria, che apre comunque alle primarie per scegliere la leadership: “Se le faremo, le vinceremo”. La segretaria del Pd ne ha anche per Giorgia Meloni: “Questo governo ha fallito- sottolinea- prima andiamo a votare e meglio sarà per il Paese”.

L’EX CAPO DELLA POLIZIA GABRIELLI NEL PROGETTO DI RUFFINI

Franco Gabrielli scende in campo e sceglie il centrosinistra. L’ex capo della Polizia entra nel progetto di Ernesto Maria Ruffini, Più Uno, e dice di voler contribuire a costruire “una nuova idea di Paese”, senza chiedere ruoli o garanzie. La collocazione, chiarisce, è nel centrosinistra, con l’obiettivo di renderlo “più largo, credibile e capace di governare”. E sulle primarie avverte: prima programma, perimetro e regole comuni, poi eventualmente la scelta del candidato.

RIFORMA IRPEF E PATRIMONIALE, LA “RESTITUZIONE FISCALE” DI AVS

Eliminazione delle aliquote Irpef sostituite da uno strumento progressivo e una patrimoniale sui grandissimi patrimoni, superiori a 5,4 milioni di euro. Sono le proposte di Avs per una “restituzione fiscale” presentate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Per il leader di Sinistra italiana bisogna “restituire il maltolto dopo anni di concentrazione di ricchezza in mani di pochissimi”. L’intervento ha un costo di 22 miliardi, coperto dalla patrimoniale e un prudenziale recupero dell’evasione. Angelo Bonelli manda “un messaggio a Schlein e Conte: è il momento del coraggio. Basta con la ‘sceriffa di Nottingham’, vogliamo più Robin Hood”.

RENZI RIPARTE DALLA LEOPOLDA: “RIPRENDERCI ITACA”

Parte oggi a Firenze la quattordicesima Leopolda, il laboratorio politico di Matteo Renzi. ‘Riprenderci Itaca’ è il titolo scelto per una tre giorni che il leader di Italia Viva considera l’ultima prima delle elezioni politiche. Sul palco, tra gli altri il presidente del Pd Stefano Bonaccini e Mario Calabresi, probabilmente il candidato del centrosinistra al comune di Milano. Tanti gli ospiti. Dall’uomo di Musk in Italia Andrea Stroppa a Fedez, passando per Vincenzo De Luca: la Leopolda di Renzi prova ancora una volta a mescolare politica, società e mondi esterni ai partiti.