Leucemie, dalla ricerca all’accoglienza: Ail Milano compie 50 anni

MILANO – Colpire la malattia con terapie sempre più precise, costruite sulle sue caratteristiche genetiche. E accompagnare chi si ammala lungo un percorso che può significare lasciare casa, trasferirsi in un’altra città, affidarsi a qualcuno anche per raggiungere l’ospedale. Sono le due dimensioni della cura che si incontrano nel cinquantenario di Ail Milano Monza Brianza, celebrato oggi all’Istituto dei Ciechi di Milano con l’appuntamento ’50 anni accanto ai pazienti. Ricerca. Cura. Futuro’. Mezzo secolo di attività, iniziata nel 1976, che l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ripercorre insieme a medici, ricercatori, pazienti e volontari, guardando ai progressi dell’ematologia e alle difficoltà ancora da affrontare.

PERSONALIZZAZIONE

Sul fronte scientifico, la parola chiave è personalizzazione. Francesco Passamonti, direttore dell’Ematologia del Policlinico di Milano, spiega perché la complessità delle leucemie imponga di rendere i trattamenti sempre più specifici: “Il paziente con leucemia è un paziente che ha una malattia molto complessa, caratterizzata dall’espressione di alcuni geni”. La ricerca lavora su terapie mirate alle anomalie genetiche, ma il bersaglio non è necessariamente uno solo. “A volte non c’è una sola anomalia genetica, quindi questo insieme di anomalie rende la malattia più resistente”, sottolinea Passamonti, intervistato in occasione dell’incontro. Il futuro che indica è una cura modellata sulle mutazioni del singolo paziente, con maggiori probabilità di ottenere una risposta e una maggiore sicurezza. Efficacia e tollerabilità sono dunque gli obiettivi da perseguire, dentro una complessità che ancora condiziona le possibilità di trattamento. A questa sfida si affianca quella di rendere sostenibile la vita durante le cure.

LA SEZIONE MILANESE

Il bilancio della sezione milanese dà la misura di quanto pesino i bisogni fuori dall’ospedale: le 21 Case Ail oggi disponibili hanno offerto nel tempo oltre 240.000 pernottamenti gratuiti; dal 2013 il servizio di accompagnamento alle cure ha effettuato 23.300 viaggi; dal 2021 sono stati garantiti 7.000 colloqui di sostegno psicologico a pazienti e caregiver negli ambulatori Ail dell’Istituto nazionale dei tumori e dell’ospedale San Raffaele. Sono i servizi di ‘Ail Accoglie’, nati per dare risposte concrete ai malati e a chi li assiste.

FORZA COMUNE A SOSTEGNO DEI PAZIENTI

“Essere accanto ai malati significa prima di tutto ascoltare: bisogni espressi e inespressi, timori, speranze. E così, in 50 anni, abbiamo lavorato per dare risposte concrete e tempestive ai pazienti affetti da un tumore del sangue che non possono aspettare”, ricorda Federica Fiorani, presidente di Ail Milano Monza Brianza. Per Giuseppe Toro, presidente nazionale Ail, tra i risultati più importanti di questi decenni c’è la capacità delle sezioni di mettersi in relazione e costruire una forza comune a sostegno dei pazienti. Un lavoro del quale Milano rappresenta un punto di riferimento soprattutto per l’ospitalità. “Io idealmente porto anche il saluto e la riconoscenza di migliaia di pazienti che sono venuti dal Sud per essere curati e hanno trovato non solo l’eccellenza sul piano medico, ma anche l’accoglienza da parte della sezione di Milano, con la sua efficienza, il suo pragmatismo e il suo grande cuore“, afferma Toro.

SOSTEGNO A PAZIENTI, FAMIGLIE E EMATOLOGI

Il valore di questa presenza emerge anche dalle parole di Camilla Luchesini, medico ematologo delle Cure palliative dell’Asst Nord Milano, impegnato da vent’anni in questo ambito. L’associazione, spiega, sostiene i pazienti e le famiglie, ma anche gli ematologi “che affrontano la cura e sperano di poter portare guarigione ai malati”. Un aiuto “fondamentale nel semplificare tanti aspetti della complicata vita dei malati“: dall’accompagnamento all’alloggio, fino al supporto psicologico. Luchesini richiama inoltre il contributo alla ricerca e l’impegno per rendere più accoglienti i reparti nei quali i pazienti tornano.

LA PREVENZIONE AMBIENTALE

È una collaborazione che tiene insieme persone e luoghi della cura, come sottolinea Fiorani: “Da sempre siamo accanto anche ai luoghi di cura, collaborando con le realtà ospedaliere della città, i reparti di Ematologia, i ricercatori, i medici, gli infermieri e il personale socio-sanitario, sostenendo il loro lavoro con tutte le risorse possibili”. Guardando agli impegni futuri, Toro porta infine l’attenzione sulla prevenzione ambientale, chiedendo che il tema abbia più spazio nell’azione dell’associazione e nel dibattito pubblico. “Un impegno che ancora dobbiamo portare avanti e sul quale probabilmente nel passato non solo Ail , ma anche l’opinione pubblica non ha concentrato il suo interesse”, osserva. Il presidente nazionale sollecita una maggiore attenzione ai fattori ambientali legati alle malattie oncoematologiche e ai tumori, invitando a fare pressione sulle istituzioni e a sensibilizzare i cittadini sugli stili di vita. Il futuro della lotta ai tumori del sangue, nel confronto milanese, passa così dalla capacità di sviluppare nuove terapie e da quella di rispondere ai bisogni che accompagnano la malattia. A partire da un posto dove dormire quando, per curarsi, bisogna allontanarsi da casa.