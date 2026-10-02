venerdì 2 Ottobre 2026

In Brasile gli Usa sospendono i servizi della proprie ambasciate: “Ragioni di sicurezza”

La comunicazione a due giorni dalle elezioni presidenziali

Data pubblicazione: 2-10-2026 ore 17:24Ultimo aggiornamento: 2-10-2026 ore 17:24

ROMA – A due giorni dalle elezioni presidenziali in Brasile, gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi delle proprie sedi diplomatiche nel Paese per “ragioni di sicurezza”. La decisione riguarda i servizi consolari dell’ambasciata a Brasilia e dei consolati a Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e San Paolo. Nel testo che annuncia la misura non si specifica né la natura della minaccia né le ragioni che hanno portato alla scelta. Secondo un avviso di sicurezza della Missione degli Stati Uniti in Brasile, diffuso online, i cittadini che necessitino di assistenza urgente non dovranno recarsi fisicamente nelle sedi diplomatiche ma contattare telefonicamente o via e-mail al funzionario di turno competente.

Leggi anche

La settimana europea: il meglio dell’Italia in Ue

di Redazione

Nelle proteste degli studenti francesi il nodo dei quindici milioni di ore scoperte

di Alessandra Fabbretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia