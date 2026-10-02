In Brasile gli Usa sospendono i servizi della proprie ambasciate: “Ragioni di sicurezza”

ROMA – A due giorni dalle elezioni presidenziali in Brasile, gli Stati Uniti hanno sospeso i servizi delle proprie sedi diplomatiche nel Paese per “ragioni di sicurezza”. La decisione riguarda i servizi consolari dell’ambasciata a Brasilia e dei consolati a Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e San Paolo. Nel testo che annuncia la misura non si specifica né la natura della minaccia né le ragioni che hanno portato alla scelta. Secondo un avviso di sicurezza della Missione degli Stati Uniti in Brasile, diffuso online, i cittadini che necessitino di assistenza urgente non dovranno recarsi fisicamente nelle sedi diplomatiche ma contattare telefonicamente o via e-mail al funzionario di turno competente.