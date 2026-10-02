La settimana europea: il meglio dell’Italia in Ue

A cura di EU Video News

Lunedì 28 settembre i lavori si sono aperti con la prima giornata del Consiglio Agricoltura e Pesca, a cui ha preso parte il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. A margine dei lavori ufficiali, il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) e la delegazione di Fratelli d’Italia hanno promosso un convegno focalizzato sulla competitività e il futuro del settore primario europeo. Parallelamente, la delegazione della Lega ha organizzato un incontro dedicato al ruolo strategico dei porti dell’Alto Adriatico e alla logistica dell’area del Nord-Est, guidato dal capodelegazione Paolo Borchia e con la partecipazione dei vertici e dei rappresentanti delle autorità portuali interessate.

Martedì 29 settembre è proseguita la seconda sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca, al termine della quale il ministro Lollobrigida ha tenuto una conferenza stampa per ribadire la necessità di sostenere con forza le risorse della Politica Agricola Comune (PAC) a tutela degli agricoltori europei. La giornata è stata segnata da un momento di intensa partecipazione in occasione dell’inaugurazione dell’edificio del Parlamento europeo intitolato alla memoria dell’ex presidente David Sassoli. Alla cerimonia hanno presenziato la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola, la quale ha ricordato Sassoli sottolineando l’importanza di difendere e tramandare i valori europei di democrazia e solidarietà, e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Erano inoltre presenti la moglie Alessandra Vittorini, i figli, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi, la segretaria del PD Elly Schlein, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’eurodeputato Nicola Zingaretti e l’ex premier Enrico Letta e molte altre figure di riferimento dallo scenario politico italiano ed europeo. Sempre martedì, i temi istituzionali e politici hanno toccato diverse priorità. Sulla tutela dei minori si è svolto un convegno promosso dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Alberico Gambino insieme alla deputata italiana Naike Gruppioni per approfondire le sfide legislative sulla protezione dei più giovani.

In occasione del novantesimo anniversario della nascita di Silvio Berlusconi, la delegazione di Forza Italia e Antonio Tajani, in veste di segretario di partito, hanno promosso un momento di ricordo della sua figura politica e del suo impegno europeo. La giornata ha visto anche la presentazione del libro di Letizia Moratti, alla quale hanno partecipato il Commissario europeo Raffaele Fitto ed Enrico Letta, e una tavola rotonda sulle politiche di coesione e sul ruolo delle Regioni, con la partecipazione della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e, tra gli altri, i rappresentanti regionali di Emilia-Romagna e Valle d’Aosta.

Mercoledì 30 settembre, il gruppo The Left ha promosso l’evento “Cuba sì, bloqueo no”, organizzato con la partecipazione dell’eurodeputata Ilaria Salis, per discutere dell’impatto dell’embargo statunitense sull’isola; tra i relatori è intervenuta Aleida Guevara, la quale ha definito la difesa del popolo cubano e della sua sovranità “un atto logico di giustizia e solidarietà”. Parallelamente, un’iniziativa congiunta dei gruppi Greens/EFA e S&D si è concentrata sul valore della disobbedienza civile come strumento di azione politica e democratica, con un intervento dell’eurodeputata di Alleanza verdi e sinistra Benedetta Scuderi che ha richiamato l’attenzione sul tema, inclusa la situazione d’emergenza a Gaza. Sempre nella giornata di mercoledì, l’eurodeputato Dario Nardella dal Partito democratico ha promosso un incontro dedicato alla valorizzazione e tutela dei prodotti a Indicazione Geografica (IG), ospitando i vertici del Consorzio per la tutela del Pecorino Toscano DOP per evidenziare il peso economico e culturale della filiera agroalimentare del Made in Italy. Istituzioni territoriali ancora in primo piano con la conferenza organizzata dalla Regione Lazio, focalizzata sugli interventi operativi e sul ruolo della Protezione Civile nei territori, con la presenza del presidente del Consiglio regionale e dell’assessore regionale competente.

Giovedì 1 ottobre, l’attenzione si è spostata sul legame tra formazione, lavoro e politiche migratorie grazie all’evento promosso in collaborazione con la Regione Lombardia e Confindustria. L’iniziativa ha presentato i programmi per l’immigrazione legale e l’inserimento lavorativo mirato, formulati per rispondere al fabbisogno aziendale e promuovere percorsi di integrazione qualificata.