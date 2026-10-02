Ecco la nuova via dei Fori Imperiali di Roma, sarà pronta per l’estate 2027

ROMA – Entro l’estate del 2027 tutti gli interventi legati alla nuova via dei Fori Imperiali saranno conclusi. Alcuni già prima di Natale. Dalla nuova pavimentazione alla demolizione dei marciapiedi laterali, fino alla realizzazione delle nuove terrazze di affaccio sui monumenti e ai ponti per collegare l’area archeologica a Monti. È questa la novità più importante tra quelle rese note quest’oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso di un lungo punto stampa di aggiornamento sulla situazione del progetto Carme, il grande intervento di riqualificazione dell’area archeologica centrale in corso, ormai, da diversi mesi. La trasformazione di via dei Fori Imperiali è naturalmente l’intervento più importante dell’intero progetto. La rimozione dei vecchi sampietrini con i nuovi, intervallati da grandi venature di travertino che richiamano i muri perimetrali degli antichi templi demoliti, è in corso da mesi e si concluderà entro l’anno. Ma sono molti gli inteventi che, uno dopo l’altro, saranno conclusi tra dicembre e i primi mesi della primavera. Le nuove terrazze sul lato del Roro romano, ad esempio, saranno pronte entro gennaio 27, così come il nuovo ponte che collegherà Monti al carcere Mamertino passando accanto al Foro di Cesare.

ADDIO AI MARCIAPIEDI

E ancora: entro marzo 2027 saranno rimossi gli attuali marciapiedi, sostituti una una pavimentazione, all’altezza dei sampietrini, in basalto. La loro rimozione inizierà a novembre. Ed entro l’estate saranno concluse le altre terrazze sul lato dei Fori Imperiali con una pavimentazione in basalto che si estenderà per 6 metri oltre il disegno attuale della strada fino andando ad affacciarsi appunto sulle nuove terrazze che nasceranno su un sistema di palificazioni, già approvate. Novità in arrivo anche per i nuovi centri servizi. I primi due saranno realizzati il primo dentro la basilica Ulpia e il secondo nel foro di Cesare. A fine Carme saranno 20 più il nuovo info point davanti a Massenzio comletamente riqualificato. Ma le novità non sono finite: tra qualche mese sarà concluso il nuovo Antiquarium al Celio mentre si sta lavorando anche su largo Corrado Ricci, l’ultima parte ad essere pronta del Carme. Nei prossimi mesi sarà avviata la pedonalizzazione della parte finale di via Cavour e del largo che diventerà la porta di accesso privilegiato dell’area archeologica centrale. La torre dei Conti, infine, dopo il blocco dei lavori causato dalla tragica morte dell’operaio Octav Stroici, diventerà invece un piccolo spazio espositivo che illustrerà la storia medievale del centro di Roma.