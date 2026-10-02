Gentiloni: “La discussione sulle primarie va avanti da troppo tempo, le facessero. Ma dico no al voto online”

ROMA – È una “discussione va avanti da troppo tempo, le facessero. Non sono una cosa terribile, si riunissero e decidessero una data. Sono contrario al voto online, può essere manipolato”. Lo ha detto Paolo Gentiloni ospite di ‘Omnibus’ su La7, invitando i leader del centrosinistra a porre fine alla discussione sulle primarie.

“IL CENTRO? CI VORREBBE UN ALCHIMISTA”

“Ci vorrebbe un alchimista”, è la battuta con cui Paolo Gentiloni ha risposto, intervistato a ‘Omnibus’ Su La7, a proposito del progetto del Centro delle ultime dichiarazioni di Franco Gabrielli che si è detto intenzionato a rendere più largo il centrosinistra.

“CONTE? DOVRÀ FARE I CONTI CON LA REALTÀ”

Quanto alla situazione in Ucraina e al tema del sostegno a Kiev su cui il centrosinistra è spaccato, dice Gentiloni: “La posizione di Conte? Dovrà fare i conti con la realtà. L’Italia non può sottrarsi dal sostegno a Kiev, non può fare come Orban”.