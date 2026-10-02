venerdì 2 Ottobre 2026

A Verissimo l’intervista esclusiva ai genitori di Chiara Poggi: le anticipazioni del weekend

Il talk show condotto da Silvia Toffanin andrà in onda sabato 3 e domenica 4 ottobre su Canale 5

Data pubblicazione: 2-10-2026 ore 13:16Ultimo aggiornamento: 2-10-2026 ore 13:17

ROMA – Un weekend ricco di storie, interviste esclusive e grandi ritorni segna i prossimi appuntamenti con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 3 e domenica 4 ottobre su Canale 5.

Sabato per la prima volta a Verissimo intervista ritratto per il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con “Ore 11” e “Verità nascoste”. Dopo la squalifica da “Grande Fratello Vip” sarà ospite, con la sua storia e percorso, Simone Annichiarico. Anna Tatangelo, di nuovo mamma da qualche mese della piccola Beatrice, presenterà al pubblico il primogenito Andrea. Inoltre, in studio Soraya Sabetta, tra le protagoniste, con la sua storia d’amore con Cristian, dell’ultima edizione di “Temptation Island” e Berk Oktay, l’attore turco che interpreta il personaggio di Çağatay nella serie di Canale 5 “Forbidden Fruit”.

La puntata di domenica punta i riflettori sulla cronaca con un’esclusiva sul caso Garlasco. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin.

A Verissimo l’energia e il talento di Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con la nuova edizione di “Zelig”. E ancora, tra vita professionale e vita privata, si racconteranno:  Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colo’, che risponderà, inoltre, agli attacchi ricevuti via social questa estate.

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