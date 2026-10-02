Salone nautico, il Comune di Genova: “Falso che Salis sia arrivata in ritardo”

GENOVA – Non si placano le polemiche sul taglio del nastro, ieri, al Salone nautico di Genova a cui non è stata invitata la sindaca, Silvia Salis. Ed è proprio dal Comune che arriva oggi un’ulteriore precisazione. “In merito alle notizie prive di fondamento diffuse nelle ultime ore da alcuni esponenti politici locali di destra, l’Amministrazione comunale precisa che è del tutto falsa la ricostruzione secondo cui la sindaca Silvia Salis ieri non sarebbe stata chiamata sul palco inaugurale” al “momento del taglio del nastro e dell’alzabandiera, a causa di un suo presunto ritardo“.

La sindaca, continua la nota, “è stata accolta dal cerimoniale dell’evento dall’ingresso posteriore del Padiglione Jean Nouvel ampiamente nei tempi previsti ed è stata accompagnata sulla terrazza della cerimonia assieme alla prefetta, Cinzia Torraco, e al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini”. In quell’area, “la sindaca ha atteso l’arrivo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, occupando regolarmente il posto assegnatole, come è facilmente riscontrabile dalle testimonianze dei presenti e dalle riprese di telecamere, fotografi e giornalisti accreditati”. Né “la sindaca, né la prefetta, né il ministro Urso sono stati coinvolti nell’accoglienza della presidente Meloni al piano terra del medesimo padiglione”, recita ancora il comunicato.

“Allo stesso modo, al momento del taglio del nastro e dell’alzabandiera, la sindaca – che si trovava regolarmente seduta al fianco della prefetta – non è stata chiamata sul palco, sul quale sono stati invece invitati, insieme alla presidente Meloni, il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci”.

Salis, conclude la nota, “si riserva ogni azione a sua tutela nei confronti di chi dovesse continuare a diffondere simili false informazioni”.