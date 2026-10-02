FOTO | VIDEO | Restart Scampia, Manfredi presenta i nuovi alloggi: “Saranno consegnati entro l’inizio del 2027”

NAPOLI – Saranno consegnati tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 i primi appartamenti realizzati dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Restart Scampia. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi presentando alla stampa i nuovi alloggi. Si tratta di tre palazzine del lotto M – A1, A2 e A3 – per un totale di 97 nuovi alloggi posizionati di fronte alla Vela Celeste, l’unica che non sarà abbattuta. “Il programma – ha aggiunto Manfredi – va avanti per la realizzazione di tutto l’insediamento, che è di oltre 500 appartamenti, più scuole servizi sociali e verde pubblico”. A questo si aggiunge “un grande intervento di riqualificazione della Vela Azzurra – ha ricordato il sindaco – che diventerà una struttura non solo di memoria del passato, ma anche di crescita di servizi pubblici e di funzioni fondamentali per Scampia”.

MANFREDI: VELE SCAMPIA TRA RISULTATI PIÙ IMPORTANTI MANDATO

“L’esperienza delle Vele di Scampia è uno dei risultati simbolicamente più importanti della consiliatura”, ha affermato il sindaco di Napoli presentando i nuovi alloggi. “La buona politica – ha detto – è fatta di fatti, non di polemiche e di una comunicazione sterile, ma di risposte ai bisogni concreti. Quando le famiglie delle Vele entreranno nelle case, quello significherà aver fatto una buona politica, aver fatto una cosa vera, perchè i problemi delle persone si risolvono con i fatti”.

MANFREDI: NON PIÙ GOMORRA MA LA NAPOLI DEL FUTURO

“Scampia è un quartiere che, con l’università e con tutti gli investimenti che si stanno facendo, ha cambiato pelle: non è più la Scampia di Gomorra, ma è la Scampia della Napoli del futuro”, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. “Avevamo preso l’impegno di riuscire a superare questo grandissimo stigma, questa grandissima sofferenza che sono state le Vele per trent’anni. Anche dopo la tragedia del crollo della Vela Rossa, siamo riusciti rapidamente a sgomberare tutte le Vele e a realizzare in 16 mesi i primi appartamenti”, ha evidenziato Manfredi. Per il sindaco, inoltre, “non avere più le Vele a Scampia significa aver voltato pagina e aver eliminato quella che forse è stata, negli ultimi 10 anni, l’immagine più brutta della città”.

MANFREDI: ANNI DI PAROLE HANNO CAUSATO DANNO REPUTAZIONALE

“Napoli, per troppo tempo, è stata considerata una città dove si parlava e non si faceva. Questo per noi è stato anche un grande danno reputazionale a livello nazionale e internazionale – ha sottolineato il sindaco – perché nessuno ci affidava nessun investimento, nessuna risorsa, perché tutti pensavano che poi alla fine non si sarebbe fatto niente, come purtroppo in passato è successo”. Lo ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi presentando i nuovi alloggi realizzati nell’ambito del progetto Restart Scampia. Il risultato raggiunto nel quartiere “non significa solamente aver risolto un problema storico, e quindi aver fatto buona politica, ma rappresenta anche un momento di recupero reputazionale: Napoli – ha detto – non è più la città dove non si fa nulla, ma è la città che realizza le cose. Questo è molto importante anche per il futuro, perché chi dovrà investire sulla città, la politica che dovrà mandare le risorse a Napoli, saprà che poi quelle risorse saranno ben utilizzate”.