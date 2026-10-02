Tg Mondo Hi Tech, l’edizione di venerdì 2 ottobre 2026

ASI: DISPONIBILI PRIMI SERVIZI E PRODOTTI ‘IRIDE’

Dal 1° ottobre il Market Place del programma nazionale di Osservazione della Terra ‘Iride’ ha reso disponibili i primi servizi e prodotti geospaziali. Dall’ambiente alle emergenze, ha spiegato l’Agenzia spaziale italiana, i dati satellitari diventano informazioni concrete a supporto delle istituzioni. ‘Iride’ è una infrastruttura di proprietà dell’Asi, sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea. I servizi utilizzano, in funzione delle applicazioni, dati provenienti da diverse missioni satellitari per valutare la qualità delle acque costiere, i movimenti della superficie terrestre, servizi per monitorare siccità, disponibilità e qualità dell’acqua e condizioni della vegetazione, e le aree urbane, con il monitoraggio dell’isola di calore e delle zone maggiormente esposte. Completano l’offerta i servizi sull’aria, sui gas serra e su alcune variabili climatiche essenziali, tra cui temperatura delle superfici, precipitazioni, neve, nuvole, radiazione solare, metano e anidride carbonica.

IA APRE NUOVE STRADE AD ANALISI STRESS SISTEMICO

I rischi sono sempre più interconnessi e creano nuovi canali attraverso i quali shock di portata relativamente contenuta possono propagarsi più rapidamente e capillarmente nell’economia. Una nuova analisi evidenzia un aumento del 24% nei collegamenti tra i rischi segnalati da 91 aziende della classifica Fortune 100 rispetto al 2019, con l’intelligenza artificiale e le catene di approvvigionamento che emergono come nodi di connessione chiave. La crescente dipendenza da fornitori comuni, piattaforme tecnologiche e infrastrutture critiche fa sì che un’interruzione in un determinato ambito possa innescare un effetto a catena. La rendicontazione dei rischi legati all’IA si è estesa oltre il settore tecnologico: tra il 2019 e il 2026, la quota di aziende che segnalano rischi connessi all’IA e alle nuove tecnologie è aumentata di circa il 30%, coinvolgendo comparti quali la vendita al dettaglio, il trasporto aereo, l’industria farmaceutica e quella alimentare.

ITELYUM VARA ‘ECO TRIESTE’, PROPULSIONE IBRIDA E MENO CO2

Varata ‘Eco Trieste’, la nuova unità navale di Itelyum Sea Fvg concepita per la raccolta, il ritiro e il trasporto dei rifiuti prodotti dalle navi. L’imbarcazione rappresenta un’eccellenza tecnologica unica nel suo genere, essendo il primo natante a propulsione ibrida nel Mare Adriatico dedicato a questo tipo di servizi portuali. L’unità entrerà a breve in servizio, operando nei porti di Trieste e Monfalcone. L’imbarcazione combina la massima sicurezza operativa e il comfort per l’equipaggio con una capacità di carico di 60 tonnellate e 120 metri cubi, volume ben tre volte superiore alla media delle unità analoghe. La stiva è predisposta per la raccolta differenziata ‘spinta’ in mare. Durante la navigazione interna e le manovre, l’imbarcazione opera in modalità elettrica in assenza di rumore e a zero emissioni. Nelle fasi di massima potenza, il sistema ibrido intelligente recupera l’energia prodotta dai motori e la impiega per ricaricare automaticamente il pacco batterie.

A ROMA PIÙ GRANDE CAMPUS DATA CENTER CENTRO-SUD ITALIA

Digital Realty, piattaforma di data center, ha annunciato la realizzazione di Rom1, destinato a diventare il più grande e interconnesso polo nell’Italia Centrale e Meridionale. L’opera complessiva si estende su una superficie di 22 ettari nel municipio IX di Roma e vedrà la progressiva edificazione di sei data center, progettati per raggiungere una capacità IT totale installata di 35,2 MegaWatt e oltre 16.000 metri quadrati di spazio utile attrezzato per i clienti. La prima tappa del piano di espansione prende forma con Rom1, un edificio di 5.000 metri quadrati complessivi che offrirà, nella sua fase iniziale, 3,2 MegaWatt di potenza IT suddivisi in quattro moduli operativi da 0,85 MegaWatt su 2.000 metri quadrati di superficie utile. Digital Realty non punta a realizzare una semplice struttura di elaborazione dati, bensì a edificare l’infrastruttura neutra più interconnessa del Centro-Sud Italia, posizionando Roma lungo le direttrici strategiche del traffico informativo mondiale.