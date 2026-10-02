Schlein: “Governo ha fallito, prima si vota meglio è”. E agli alleati: “Il Pd ha il doppio dei voti, siamo generosi ma non ingenui”

ROMA – “Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per il paese“. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.

“SERVE UNITÀ”

“Abbiamo davanti dei mesi che decideranno non solo il futuro dell’Italia ma anche dell’Europa. Dobbiamo affrontarli con responsabilità e unità che è stata la nostra grande forza“. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.

“MAI PIÙ ALLE DESTRE IL FAVORE DI DIVIDERCI”

“Quattro anni fa l forze progressive si presentarono divise. Non si parlavano più. In questi anni grazie a questa direzione abbiamo lavorato instancabilmente insieme, abbiamo raggiunto i due obiettivi che ci eravamo dati: l’unità del partito e della coalizione, li abbiamo raggiunti e dobbiamo essere orgogliosi. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Oggi siamo in grado di battere la destra uniti“, dice ancora Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.

“PRIMA PROGRAMMA POI GUIDA, NOI PRONTI SUBITO”

“Dobbiamo ora affinare il programma comune, affinchè sia un patto vincolante per tutti. Un patto che facciamo con gli italiani. Prima il programma comune e poi la guida perchè chi guida deve guidare la coalizione e poi il partito. Su questo voglio chiarire un cosa: noi siamo pronti, possiamo partire anche subito, basta che siamo tutti e basta che non siamo soli. Il programma va affinato insieme a tutta l’alleanza progressista e per noi è importate che questo percorso non si faccia chiusi nelle stanze ma tra le persone ei territori. Questo è quello che io ho proposto agli alleati l’anno scorso. Per noi il coinvolgimento e la partecipazioni sono per noi irrinunciabili”, dice Schlein.

“OVUNQUE GUIDA CHI HA VOTO IN PIÙ, MA NOI DISPONIBILI A PRIMARIE”

“Se fossimo rimasti a gennaio 2023 con il Pd secondo nei sondaggi nella colazione al 14% avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Penso di no. Il programma si scrive con tutta l’alleanza, sapendo bene che bisogna essere inclusivi, ma non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno: se siamo saldamente il primo partito dell’opposizione ce lo siamo guadagnati con il sudore e con l’impegno, a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. Generosi sì, ingenui no. Vorrei essere ancora più chiara, in qualsiasi altro europeo non ci sarebbe stata questa discussione perchè è normale che guidi la coalizione il partito che ha un voto in più, non è egemonia è democrazia. Ho sempre detto che noi siamo disponibili anche alle primarie e se le faremo le vinceremo”, dice ancora la segretaria dem, Elly Schlein.

“SU POLITICA ESTERA PIÙ COSE CHE CI UNISCONO DI DIVISIONI”

“Anche sulla politica estera è molto più quello che ci ha visti uniti che quello che ci divide, su cui discuteremo. Ci sono delle differenze, altrimenti saremmo stesso partito”, dice Schlein.

“LA MANOVRA SARÀ POVERA E PIÙ ELETTORALE CHE MAI”

“L’economia italiana è sostanzialmente ferma. La legge di bilancio si preannuncia come la più elettorale e la più povera. Con annunci spot e pochi margini”. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.

“GOVERNO FACCIA RISPETTARE SENTENZA REGENI, BASTA NEGARE RESPONSABILITÀ AL SISI”

“Il governo deve far rispettare la sentenza su Giulio Regeni per cui abbiamo lottato per 10 anni. Nessuno potrà più negare la responsabilità del regime di Al Sisi. Ho sentito cose allucinanti questi giorni dal governo, il risarcimento è già esecutivo”. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.

“DICEVANO CHE SAREI DURATA 6 MESI, ARRIVERÒ A SCADENZA NATURALE”

“Abbiamo rilanciato il partito, siamo cresciuti in ogni tornata elettorale. Abbiamo cucito legami spezzati, risanato il bilancio, abbiamo curato il legame con i territori. Abbiamo fatto uscire dalla cassa integrazione dopo 8 anni i nostri dipendenti. Avevano scommesso che non sarei durata 6 mesi e invece per la prima volta una segretaria del partito arriva a scadenza naturale. Proveranno a entrarci in casa per dividerci, troveranno la porta chiusa”, dice Schlein.

“ALLE SCUOLE SERVONO TETTI CHE NON CROLLINO”

“Alla scuola non servono tetti impossibili da attuare ma tetti che non crollano, un investimento nell’edilizia scolastica allora sì che si può parlare di ridurre gli alunni per classe, senza cacciarne nessuno”. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.

“NOI IN CLASSE NON VEDIAMO STRANIERI MA BAMBINI”

“Meloni dice che non sa cosa vuol dire la frase ‘qui nessuno è straniero’ glielo spiego io: noi a scuola non vediamo italiani e stranieri ma bambine e bambini che hanno lo stesso diritto a un’istruzione di qualità come dice la nostra Costituzione”, dice Schlein.

“IL DOCUFILM NAZA VA VISTO E FATTO VEDERE”

“Come dimostra anche il film Naza che va visto e fatto vedere, l’intelligenza artificiale che il governo criminale di Netanyahu utilizzava per omicidi mirati, va governata dal pubblico e non lasciato gestire ai privati”. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein nel corso della direzione nazionale del partito nella sede nazionale del Nazareno.