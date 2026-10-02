venerdì 2 Ottobre 2026

Eni: “Sconto del 20% per gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca”

Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell’anno, sulla base dell’andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto

Data pubblicazione: 2-10-2026 ore 9:40Ultimo aggiornamento: 2-10-2026 ore 10:16

ROMA – Eni annuncia l’estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive, al mondo agricolo e della pesca. Gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell’Iva.
Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell’anno, sulla base dell’andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.

La decisione si inquadra nell’iniziativa Eni per l’Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude.
Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell’agricoltura e della pesca.

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