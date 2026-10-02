L’oroscopo di venerdì 2 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non dire no preventivamente ad un amore importante. Ogni tanto le persone che hai attorno non collaborano, spesso hai la netta sensazione di dover affrontare i problemi da solo, e ciò ti fa star male.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Giornata faticosa da gestire, molte questioni rimarranno in sospeso. La realtà è che a livello professionale vuoi un riscatto, ma non puoi pretenderlo subito.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Ci sono tante cose da fare per quanto riguarda il lavoro, lo sanno bene le persone che hanno un’attività indipendente. Tu sei comprensivo ma per dare retta agli altri hai dimenticato le tue esigenze. Rispolvera un po’ di sano egoismo!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Iniziative premiate, tuttavia se devi fare discorsi di un certo peso meglio parlare oggi che domani. Giornata utile per l’amore, non fare che la diffidenza prevalga sull’istinto!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se devi fare delle scelte in amore questo è il periodo migliore. Buon periodo per i giovani in cerca di un lavoro, per chi sta cercando nuovi sbocchi.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
E’ il momento di valutare la tua situazione. Qualcuno cercherà di farti arrabbiare o di intralciare il tuo lavoro, rimanda decisioni a domani.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Sono cambiati alcuni riferimenti sia nel lavoro che in famiglia. Cerca di non fare passi falsi in amore, è un periodo comunque di recupero.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
A volte manteniamo rapporti inutili solo per paura di cambiare. Attento nei rapporti di lavoro e in casa.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Tieni sotto controllo i cambiamenti. Sono attese novità di lavoro, ma c’è tensione perché nulla sembra durevole, devi adattarti…
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Attenzione ad una persona del passato, soprattutto se si tratta di un’ex. Ci possono essere alti e bassi nel tono e nell’umore, ma troverai un ambiente circostante attorno a te che ti aiuterà.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Piccoli contrasti in amore, per chi si vuole bene non c’è dubbio sui sentimenti, ma la lontananza pesa: un distacco che potrebbe essere fisico o psicologico e il partner ne potrebbe risentire.