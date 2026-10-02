venerdì 2 Ottobre 2026

L’oroscopo di venerdì 2 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 2-10-2026 ore 8:30Ultimo aggiornamento: 2-10-2026 ore 8:30

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non dire no preventivamente ad un amore importante. Ogni tanto le persone che hai attorno non collaborano, spesso hai la netta sensazione di dover affrontare i problemi da solo, e ciò ti fa star male.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata faticosa da gestire, molte questioni rimarranno in sospeso. La realtà è che a livello professionale vuoi un riscatto, ma non puoi pretenderlo subito.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ci sono tante cose da fare per quanto riguarda il lavoro, lo sanno bene le persone che hanno un’attività indipendente. Tu sei comprensivo ma per dare retta agli altri hai dimenticato le tue esigenze. Rispolvera un po’ di sano egoismo!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Iniziative premiate, tuttavia se devi fare discorsi di un certo peso meglio parlare oggi che domani. Giornata utile per l’amore, non fare che la diffidenza prevalga sull’istinto!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se devi fare delle scelte in amore questo è il periodo migliore. Buon periodo per i giovani in cerca di un lavoro, per chi sta cercando nuovi sbocchi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ il momento di valutare la tua situazione. Qualcuno cercherà di farti arrabbiare o di intralciare il tuo lavoro, rimanda decisioni a domani.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sono cambiati alcuni riferimenti sia nel lavoro che in famiglia. Cerca di non fare passi falsi in amore, è un periodo comunque di recupero.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

A volte manteniamo rapporti inutili solo per paura di cambiare. Attento nei rapporti di lavoro e in casa.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tieni sotto controllo i cambiamenti. Sono attese novità di lavoro, ma c’è tensione perché nulla sembra durevole, devi adattarti…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Attenzione ad una persona del passato, soprattutto se si tratta di un’ex. Ci possono essere alti e bassi nel tono e nell’umore, ma troverai un ambiente circostante attorno a te che ti aiuterà.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Piccoli contrasti in amore, per chi si vuole bene non c’è dubbio sui sentimenti, ma la lontananza pesa: un distacco che potrebbe essere fisico o psicologico e il partner ne potrebbe risentire.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

In arrivo nuovi incarichi e proposte di prestigio, successo nelle cose che stai facendo. Ci vuole un po’ di pazienza, ma la giornata è positiva.









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