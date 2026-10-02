Treni, scuola e sanità: chi si ferma oggi per lo sciopero generale

ROMA – Oggi, venerdì 2 ottobre, è previsto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà l’Italia a livello nazionale, interessando trasversalmente sia il settore pubblico che quello privato.

CHI SCIOPERA E PERCHÉ

L’agitazione è stata proclamata dalla C.S.L.E. (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei) con il supporto della sigla FI-SI. Le organizzazioni sindacali protestano contro il rincaro della vita, chiedendo un taglio alla pressione fiscale, l’adeguamento delle retribuzioni e la riduzione dei prezzi di carburante e beni alimentari. Tra le richieste formali figurano anche l’adozione di politiche per raggiungere l’indipendenza energetica e maggiori misure a sostegno delle aziende italiane.

I SETTORI A RISCHIO

La protesta interesserà per l’intera giornata svariati comparti: scuola, sanità, lavoratori marittimi, metalmeccanici, agricoltura e allevamento, enti locali, forze dell’ordine e vigilanza privata.

Scuola: il regolare svolgimento delle lezioni non è garantito. I singoli istituti valuteranno l’impatto delle adesioni del personale (docente e non) e si occuperanno di informare le famiglie su eventuali variazioni o uscite anticipate.

il regolare svolgimento delle lezioni non è garantito. I singoli istituti valuteranno l’impatto delle adesioni del personale (docente e non) e si occuperanno di informare le famiglie su eventuali variazioni o uscite anticipate. Sanità: l’attività medica ordinaria e le visite programmate rischiano rallentamenti o rinvii. Restano tuttavia pienamente operativi i servizi essenziali e il pronto soccorso, come previsto dalla legge.

TRASPORTO FERROVIARIO

A differenza degli altri settori, lo stop per il personale ferroviario sarà limitato a una finestra di sole 3 ore, dalle 11:00 alle 14:00: