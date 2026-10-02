Meteo, le previsioni di venerdì 2 ottobre 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – La pressione è stabile sull’Italia, ma aria un po’ più umida da ovest causa una maggior nuvolosità. La giornata sarà contrassegnata da un tempo asciutto su tutte le regioni, ma il cielo sarà irregolarmente nuvoloso al Centro-Nord, anche con locali coperture sui settori alpini, in Piemonte e Liguria. Sarà più sereno al Sud. Venti deboli variabili, temperature massime in locale aumento.

NORD

La pressione è stabile sulle nostre regioni, ma l’atmosfera è un po’ più umida. La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso o anche coperto su Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Venti deboli nordorientali, ,mari generalmente calmi. Clima mite di giorno.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 23 e i 25°C gradi su tutte le città.

CENTRO e SARDEGNA

Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, ma parzialmente soleggiato. Il cielo si potrà vedere poco o spesso irregolarmente nuvoloso ovunque. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, di conseguenza i mari risulteranno calmi. Temperature massime fino a 28 29 gradi a Firenze e Roma.

Temperature: Valori massimi compresi tra i 23-24°C di Ancona e Campobasso e i 27-28°C di Firenze e Roma.

SUD e SICILIA

Un campo di alta pressione sta interessando da più giorni le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso praticamente dappertutto. I venti soffieranno con debole intensità da direzioni variabili, i mari saranno calmi o poco mosso soltanto lo Ionio. Clima piacevole di giorno.

Temperature: Valori massimi attesi tra i 22°C di Potenza e i 27-28°C di Napoli e Palermo.